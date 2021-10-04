Ataşehir’e yepyeni bir kütüphane ve okuma parkı yapılacak

Ataşehir’e yeni bir hizmet merkezi daha kazandırılıyor. Atatürk Kütüphanesi tamamladığında ilçenin eğitim ve kültür yaşamına yeni bir vizyon kazandırarak, kitap ve okuma sevdalılarına hizmet verecek.

Ataşehir Belediyesi ve Gönüllü Hizmet Vakfı tarafından, 7 bin 500 metrekarelik alanda, 750 metrekare oturumlu, 4 kattan oluşan toplam 3 bin metrekare inşaat alanına sahip yeni bir kütüphane Ataşehirlilerin hizmetine sunulacak.

İçerenköy Mahallesi, su deposu mevkinde yapımına başlanacak Gönüllü Hizmet Vakfı Atatürk Kütüphanesi’nde; Atatürk kitaplığı, sergi salonu, etüt ve çalışma alanları ile dijital kütüphane yer alacak. Aynı alanda meydan ile okuma parkı da yapılacak.

Ataşehir Belediyesi ile Gönüllü Hizmet Vakfı’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen kütüphane ve okuma parkının 2023 yılının ilk çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.

Ataşehir’e yapılacak olan “Gönüllü Hizmet Vakfı Atatürk Kütüphanesi” ve “İnal Aydınoğlu Okuma Parkı” protokolü, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile GHV Başkan Vekili Can Aydınoğlu arasında imzalandı.

Küçükbakkalköy ve İçerenköy Mahallerinin sınırında bulunan bölgede inşa edilecek “Gönüllü Hizmet Vakfı Atatürk Kütüphanesi” ve “İnal Aydınoğlu Okuma Parkı” yakın zamanda inşa edilmeye başlanacak.

Ataşehir’e adına yakışır şekilde Atatürk Kütüphanesi yapacaklarını söyleyen Başkan Battal İlgezdi, “Bizim olmazsa olmazımız Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’tür. O’nun bize gösterdiği yolda yürümeye devam ederek adını Ataşehir’de daima yaşatacağız. Gelecek nesillerimize bırakacağımız en anlamlı miraslarımız arasında yer alacak kütüphanemizin bilgilerin ve fikirlerin üretilmesinde önemli bir rol oynayacağınıza inanıyoruz. Düşünen, üreten ve araştırına nesillerin yetişmesi için ilçemize kazandırılacak kütüphanenin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gönüllü Hizmet Vakfı Başkanı İnal Aydınoğlu yaptığı açıklamada, “Ataşehir Metro İstasyon meydanına yapılacak olan Gönüllü Hizmet Vakfı Atatürk Kütüphanesi ve İnal Aydınoğlu Okuma Parkı protokolü, Ataşehir Belediye Başkanı sayın Battal İlgezdi ile GHV Başkan vekili Can Aydınoğlu arasında imzalandı. Sayın Tahir Çil’e teşekkürlerimizi sunarız” dedi.