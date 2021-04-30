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Ataşehir’e bahçe market geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştireceği Anadolu Yakası’nın en büyük ‘Bahçe Market’inin yapımına mayıs ayında başlanıyor.

İSTANBUL 30.04.2021, 19:26
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Ataşehir’e bahçe market geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştireceği Anadolu Yakası’nın en büyük ‘Bahçe Market’inin yapımına mayıs ayında başlanıyor.

Ataşehir Belediyesi ile ortak gerçekleştirilecek projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi hayata geçiriyor. Atatürk Mahallesi’nde 7 bin metrekare üzerine kurulacak olan Ataşehir Bahçe Market’te bahçeye dair her şey bulunacak. Market içerisinde kapalı-açık bitki satış ve depolama alanları, kafe, çocuk parkı, atölye, idari ofisler ve 61 araçlık otopark olacak.

Her türlü dış mekan ve iç mekan süs bitkisi, yazlık, kışlık mevsimlik çiçekler gibi birçok ürünün bulunduğu Bahçe Market’te bitki çeşitlerinin yanı sıra tüm bahçe ekipmanları da satılıyor olacak.
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