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Ataşehir’de yabancı uyruklu kişilerin kovaladığı çocuk otomobil çarpmasıyla hayatını kaybetti

Ataşehir’de yabancı uyruklu bir grubun kovaladığı çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuk hayatını kaybetti. Kaza sonrası mahalleli eylem yaptı.

İSTANBUL 12.06.2022, 20:13
Ataşehir’de yabancı uyruklu kişilerin kovaladığı çocuk otomobil çarpmasıyla hayatını kaybetti

Ataşehir’de yabancı uyruklu bir grubun kovaladığı çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuk hayatını kaybetti. Kaza sonrası mahalleli eylem yaptı.

Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeni Sahra Mahallesi’nde, Selahattin Ç. isimli çocuk (15), yabancı uyruklu kişiler tarafından henüz belli olmayan bir sebepten dolayı kovalanmaya başlandı. Kaçan çocuğa o sırada D-100 karayolunda seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay üzerine mahalleli sokağa dökülürken, mahalleye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Toplanan mahalleliyi uyararak dağıtan polis ekipleri, mahallede önlem aldı.

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