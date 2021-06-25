Ataşehir’de üniversite destek programlarına ön kayıtlar başlıyor

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı için Ataşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (ATABEM) bünyesinde gerçekleştirilecek Örgün Öğretime Destek Programı’nın online ön kayıt işlemleri 28 Haziran’da başlıyor.

11. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezun gruplarının yararlanacağı destek programlarına katılmak isteyen öğrenciler, Temel Yeterlilik Testi (TYT) - Alan Yeterlilik Testi (AYT) Ders Destek Eğitim Programı ve 11. Sınıf Ders Destek Eğitim Programı ön kayıtları için belediyenin sitesinden online başvuru formuna ulaşabilecekler.

Asil kayıtları ile ilgili bilgilendirme ise 16 Ağustos’ta yapılacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ve Neşet Ertaş Kültürevi’ne davet edilecekler. Kayıt hakkı kazandığı halde, kayıt olmayan öğrencilerin yerine destek programına katılabilecek bir yedek liste oluşturulacak.

Kayıt hakkı kazanamayan gençler ise ATABEM Web Portalı üzerinden eğitim içeriklerine ulaşabilecekler.

Öğrenciler ikamet adreslerine göre ilgili Gençlik Merkezlerimize yönlendirilecekler.

Ferhatpaşa Gençlik Merkezi için kayıt yapabilecek mahalleler: Ferhatpaşa Mahallesi, Kayışdağı Mahallesi, Mevlana Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Yeni Çamlıca Mahallesi.

Neşet Ertaş Kültürevi için kayıt yapabilecek mahalleler: İçerenköy Mahallesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, Atatürk Mahallesi, İnönü Mahallesi, Barbaros Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi, Aşık Veysel Mahallesi, Fetih Mahallesi, Esatpaşa Mahallesi, Örnek Mahallesi, Yeni Sahra Mahallesi.

Eğitimin yöntemi (yüz yüze, uzaktan veya hibrit) pandemi koşulları göz önünde bulundurularak ileri bir tarihte açıklanacak.

12. ve mezun sınıfların ders başlangıç tarihi 13 Eylül haftası iken, 11. sınıflar ise 20 Eylül haftası itibariyle ders başlangıcı yapacaklar.

Kontenjanın sınırlı olduğu ücretsiz eğitimlere kayıt olabilmek için, Ataşehir sınırları içinde ikamet etme zorunluluğu bulunmakta.

Vatandaşlar, online kayıt sırasında verdikleri adres bilgisinin doğruluğundan emin olmalı. E-devlet’te kayıtlı olunan ikamet adresi ile kayıt yaptırılmalı. Asil kayıtlar yapılırken adres bilgileri sistem üzerinden kontrol edilecektir.