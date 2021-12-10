Ataşehir’de öğrencilere iklim semineri

Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Ataşehir İlçesi Temiz Hava Eylem Planı İçin Hava Kirliliği Verilerinin Değerlendirilmesi ve Önerilerin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Prof. Dr. Hüseyin Toros, Ataşehirli öğrencilerle buluştu.

“Hava Kirliliği ve Küresel İklim Değişikliği” konularında farkındalık kazandırmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında Ataşehir’deki lise öğrencilerine yönelik seminerler düzenlenecek. İlk seminer, 8 Aralık Çarşamba günü Ataşehir İbrahim Müteferrika Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mehmet Rauf Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. İkincisi ise TEB Ataşehir Anadolu ile Mustafa Kemal Anadolu Liseleri’nde 9 Aralık Perşembe günü düzenlendi. 17 Aralık’ta sona erecek seminerler kapsamında 1000 öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Seminerde konuşan Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Plansız kentleşme, endüstrileşme, fosil yakıtlı motorlu taşıtların sayısındaki artış ve düşük kaliteli yakıt kullanımı nedeniyle özellikle kış aylarında hava kirliliği artıyor” dedi.

“Her alanda tasarruf etmenin yollarını arayabiliriz”

Hava kirliliğine sebep olan etkenler ve bunların ortaya çıkardığı sonuçları ve neler yapılması gerektiğini anlatan Toros, “Her alanda tasarruf etmenin yollarını arayabiliriz. Örneğin, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak, fosil yakıtlardan tasarruf edebiliriz. Enerji tasarrufundan, ulaşım biçimlerine kadar, günlük davranışlardaki küçük değişimler, hava kalitesi güvenliği ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilir. Hayatımızın her aşamasında enerji kullanımını azaltan düşük karbonlu tesislere hava kirliliği azaltmalarına katkıda bulunacak bir model aranabilir. Sürdürülebilir şehir gelişimi için yenilikçi çözümleri belirleme ve test etme çalışmaları yapılabilir. Bütün bu çalışmaların başarısında halkın ve sizlerin katılımı esas olmalıdır” dedi.

"Her türlü israfa son verilmeli ve hava kalitesi için kaynaklar verimli kullanılmalı"

Dünyada kaynakların yeterince verimli kullanılamayışı ve yapılan israfların, küresel ısınma ile iklim değişikliği gibi küresel ölçekte büyük sorunlara yol açtığını anlatan Toros şunları söyledi: “Öncelikle her türlü israfa son vermeli ve hava kalitesi için kaynakları verimli kullanmalıyız. Hava için temiz enerjileri tercih etmeliyiz. Hayatımızın her aşamasında enerji verimi yüksek ve düşük karbonlu cihazları ve araçları tercih edebilir, ulaşımda toplu taşıma araçlarını kullanabiliriz. Kalorifer peteklerinde sıcaklık ayarlı vanalar kullanabiliriz. Kalorifer ve doğalgaz kazanlarının periyodik olarak bakımı yapabiliriz. Hava kirliliğinin tehlikeli seviyeye ulaştığı günlerde akşam trafiği yoğunluğunun güneş batmadan önceye alınması için çalışma ya da iş bitimi saati yeniden ayarlanmalıdır.”

Seminerler öncesi konuşan Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Kartal, “Ataşehir Belediyesi kurulduğu 2009 yılından bu yana, sadece ilçede yaşayan insanlar için değil, tüm canlılar için temiz, sağlıklı ve konforlu bir Ataşehir oluşturmayı ve sürdürmeyi temel ilkesi olarak hedefledi. İstanbul’da hava kirliliğiyle ilgili ölçüm yapılmayan ilçelerden birinin Ataşehir olması nedeniyle hava kalitesini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla 2016 yılında mobil hava kalitesi istasyonu kuruldu ve İstanbul Teknik Üniversitesiyle birlikte sürdürdüğümüz proje devam ediyor. İstanbul’da hava kalitesini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla mobil hava kalitesi istasyonu kuran tek ilçe Ataşehirdir” diye konuştu.