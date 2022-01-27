Ataşehir’de karla mücadele ekipleri 7/24 görev başında

İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen Ataşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli olarak olumsuz hava koşullarının etkilerini azaltmak için 24 saat boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Karla mücadele ekipleri, 24 Ocak Pazartesi’den itibaren İstanbul genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası ilçedeki mesailerini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını dikkate alan ve 24 saat nöbetçi ekipleri hazır tutan Ataşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının başlamasının hemen ardından vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını başlattı. 24 saat boyunca aralıksız süren kar kürüme ve yol açma çalışmalarında 2 bin 750 ton tuz, bin 250 ton buzlanmayı önleyici solüsyon kullanan Ataşehir Belediyesi ekipleri, ilk olarak anayollarda, daha sonra da ara sokaklarda kar küreme ve buzlanmayı önleyici çalışmalar yaptı. 5 bin çuval tuz, talep eden kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara dağıtıldı.

Karla mücadele çalışmalarında toplamda 809 personel, 8 kar küreme aracı, 3 solüsyon tankeri, 8 kamyon, 22 kamyonet, 4 lastikli kazıcı yükleyici, 1 sepetli araç görev aldı. Kamu kurumları, cami ve hastanelerin giriş çıkışlarının da sürekli açık tutulduğu çalışmalarda kar yağışı devam ettiği sürece Ataşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “İBB ekipleriyle koordineli olarak yoğun bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Tüm İstanbul’da olduğu gibi ilçemizde de özveriyle çalışan, halkımıza kesintisiz hizmet sunan İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na, İBB ekiplerine ve sahada özveriyle emek veren tüm mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.

Devrilen ağaçlara müdahale edildi

Soğuk hava ve kar yağışının etkisiyle devrilen ve çevre güvenliği için risk oluşturan 70 ağaca da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de buzlanmaya karşı özellikle sağlık kuruluşları, camiler, kamu kurumlarının etrafındaki kaldırım ve yolları, yaya üst geçitlerini ve yürüyüş yollarını temizleyerek, tuzlama çalışması yaptı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ise sokak hayvanlarının yoğun kış şartlarından etkilenmemesi için mama dağıtımı yapıldı.

Hastalar hastanelere götürüldü

Belediyenin sağlık ekipleri de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle evlerinden sağlık merkezlerine gidemeyen hasta vatandaşların nakil işlemlerini gerçekleştirirken, yolda kalan araçlara da müdahale ederek yol yardımı desteği sağladı.