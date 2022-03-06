Ataşehir’de kadınlar ‘Mentorluk Yürüyüşü’nde buluştu

Ataşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında onlarca kadının katılımı ile “Kadın Mentorluk Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan kadınlar, müzik eşliğinde dans ettikten sonra seçtikleri eşleriyle birlikte yürüyüşe geçti.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Ataşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler sürmeye devam ediyor. 4-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında sanat, siyaset, medya, start-up, kişisel gelişim gibi farklı alanlarda deneyim sahibi kadınların hayat hikayelerinden ilham almak ve birlikte yürümek isteyenler için “Kadın Mentorluk Yürüyüşü” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe çok sayıda kadın katılım sağladı. Açık havada müzik eşliğinde dansla başlayan etkinlikte kadınlara karanfil hediye edildi.

“Kadınları iş hayatına kazandırıyoruz”

Kadınlara yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şenaz Yavar, “Amacımız her zaman kadınların yanında durarak onlara destek olmak. Belediyemize bağlı Kadın Girişimcilik Merkezimiz var. Bu merkezimizde kadınları iş hayatına kazandırıyoruz. Bu eğitimlerin kadınların hayatlarında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu yürüyüşte de yer almak istedik. Umarım her kadına fayda sağlayacak bir yürüyüş olur” diye konuştu.

“Kadınların birlik olmaları çok önemli”

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Yasemin Altundağ ise, “Kadınlar olarak bugün toplandık. Hem genel anlamda hem de Kadınlar Günü özelinde kadınların bir araya gelerek birlik olmaları çok önemli. Dünyada kadınlara yönelik yaşanan sorunların farkındayız. Bu sebeple bugün ben de bu etkinliğe katılmak istedim” dedi.