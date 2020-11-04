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Ataşehir’de işletmelere korona denetimi
ATAŞEHİR'DE İŞ YERİ VE RESTORANLARA YÖNELİK KORONA DENETİMİ YAPILDI. DENETİMLER ESNASINDA CEZA KESİLEN KIRAATHANE SAHİBİ; "BİRAZ HAVA ALMAK İÇİN DÜKKANI AÇTIM" DEMESİ DİKKAT ÇEKTİ.
İSTANBUL 04.11.2020, 13:13
Ataşehir’de iş yeri ve restoranlara yönelik korona denetimi yapıldı. Denetimler esnasında ceza kesilen kıraathane sahibi; "Biraz hava almak için dükkanı açtım" demesi dikkat çekti.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri üniversite etrafındaki iş yeri, kafe, restoran ile kıraathanelerde korona denetimi yaptı. Kayışdağı Caddesi’nde bulunan mekanları denetleyen ekipler, yönetmeliğe uymayan işletmelere idari para ceza kesti. Bir kıraathane sahibine maske takmadığı için para cezası kesildi. Maske takmadığı için para cezası kesilen işletme sahibi Erkan Tuna; "Nefes almak için çıkardım" demesi dikkat çekti.
Kayışdağı Caddesi üzerinde işletmeleri gezen polis ekipleri korona genelgesi hakkında bilgi verdi.
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