Ataşehir’de, Cumhuriyet kutlamalarında Caz Ve Sinema Günleri

Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında “Ataşehir Caz ve Sinema Günleri” 22-24 Ekim tarihleri arasında, “Ataşehir Amfili Park”ta başlıyor.

Ataşehir Caz ve Sinema Günleri’nde birbirinden yetenekli genç caz müzisyenleri sahne alacak.

Fransız Kültür Merkezi ortaklığıyla gerçekleştirilen etkinliklerin sinema gösterimi bölümünde, müzik temalı ve ödüllü Fransız filmleri izleyicisiyle buluşacak.

Her gün iki grubun sahne alacağı etkinlikte; Manuş-u Ala, JazzMatiz, Subway Jazz Station, Esra Kaya Trio, So Swing! ve Kökkadro Ataşehirlilere caz esintileri sunacak.

Konserler sonrasında düzenlenecek film gösterimi bölümünde ise; efsanevi Fransız yönetmen Jacques Demy’nin 1967 yapımı “Les Demoiselles de Rochefort (Rochefortlu Kızlar)” ve 1970 yapımı “Peau d’ane (Eşek Derisi)” filmleri ile Laetitia Carton’un 2018 yapımı “Le Grand Bal (Büyük Balo)” belgeseli yer alacak.

Bir süredir tadilat çalışmaları yürütülen ve yeni görünümüyle daha da güzelleşen Ataşehir Amfili Park’ın ev sahipliği yapacağı etkinliklerde 3 gün boyunca Ataşehir’de keyifli anlar yaşanacak.

Ataşehir Caz Ve Sinema Günleri programı ise şu şekilde,

22 Ekim Cuma

Konser

Manuş-u Ala

Saat: 17.00

JazzMatiz

Saat: 18.30

Film gösterimi

Les Demoiselles de Rochefort

Saat: 20.00

23 Ekim Cumartesi

Konser

Subway Jazz Station

Saat: 17.00

Esra Kaya Trio

Saat: 18.30

Film gösterimi

Peau D’ane

Saat: 20.00

24 Ekim Pazar

Konser

So Swing!

Saat: 17.00

Kökkadro

Saat: 18.30

Film gösterimi

Le Grand Bal

Saat: 20.00