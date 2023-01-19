Ataşehir’de çocuklar için tiyatro zamanı

Ataşehir Belediyesi, çocukların sabırsızlıkla beklediği yarıyıl tatili için ilgi duyacağı ve keyif alacağı tiyatro etkinlikleriyle dolu bir program hazırladı.

Yarıyıl tatili boyunca çocukların ve ailelerinin birlikte katılacağı etkinlikler; Mustafa Saffet Kültür Merkezi ile Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşecek. 3 - 7 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenecek tiyatro programı 22 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

Ataşehirli çocukların yarıyıl tatillerini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde vakit geçirmeleri amacıyla hazırlanan oyunlar ise şöyle:

Sömestir tatilinin ilk tiyatro oyunu 22 Ocak Pazar günü Uygur Sanat tarafından sahnelenecek “Burnunu Kaybeden Palyaço” isimli tiyatro olacak. 24 Ocak Salı günü ise “Pırt” oyunu Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. DasDas’ın deneyimli kadrosu tarafından hazırlanan “Kuşlara Fısıldayan Kız” oyunu ise 26 Ocak Perşembe günü Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’nde çocuklarla buluşacak. Ataşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu’nun hazırladığı ve Muharrem Uğurlu tarafından yazılan “Ha Haa Bir Pukİ Müzikali” 27 Ocak Cuma günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

29 Ocak Pazar günü “Temiz Bir Dünya” oyunu Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’nde, Tiyatro Yeni Çizgi’nin “Kayıp Çorap” oyunu 1 Şubat Çarşamba Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde, Uçurtma Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenecek “Kayıp Civciv Çili” 2 Şubat Perşembe günü Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’nde, Primat Atölye’nin "Beceriksiz Kralın Öyküsü" adlı oyunu ise 5 Şubat Pazar günü Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde perdelerini çocuklar için açacak.

Tiyatro oyunlarının ücretli biletleri www.kultursanat.atasehir.bel.tr ve MSKM Gişe’den temin edilebilir.