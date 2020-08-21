Ataşehir’de çocuk gündüz bakımevinin temeli atıldı
ATAŞEHİR’DE ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVİNİN TEMELİ ATILDI
Ataşehir Belediyesi tarafından Kayışdağı Mahallesi 80. Yıl Parkı yanında temeli atılan gündüz bakımevi 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak.
Çalışan ailelere destek olmak ve çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla yapımına başlanan gündüz bakımevi, kendi başına beslenebilen ve tuvalet alışkanlığı olan 3-6 yaş grubuna yönelik hizmet verecek. Toplam bin 200 metrekare alana sahip çocuk gündüz bakımevi içerisinde 6 derslik, açık ve kapalı oyun alanları, yemek ve uyku odaları, çok amaçlı salon ve mini amfi yer alacak. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek gündüz bakımevi, 100 çocuk kapasiteli olacak. Çocuklar hijyenik bir ortamda deneyimli öğretmenler ve uzman psikolog tarafından yetiştirilecek. Bir arada arkadaşlık, dostluk ve kardeşliği öğrenecek çocuklar, hem okul öncesi sosyal, bilişsel, mental anlamda gelişim gösterecekler hem de drama, tiyatro, dans, İngilizce gibi alanlarda eğitim görecekler.
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