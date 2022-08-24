Ataşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak

Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan büyük zaferin 100. yıl dönümü, “100 Yıllık Destanın Sesi” sloganıyla Ataşehir’de büyük bir coşkuyla kutlanacak.

Zaferin taçlandığı bu anlamlı günde, İçerenköy İdman Yurdu Sahası’nda Ataşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği kutlamalar, saat 19.30’da sevilen alternatif müzik grubu Evdeki Saat’in konseriyle başlayacak.

Ardından Türkçe rap müziğin başarılı ismi Ceza sahne alacak. Ceza dillere dolanan şarkılarını bir asra ulaşan Zafer Bayramı için söyleyecek.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi Zafer Bayramı ile ilgili önemli mesajlar vererek şunları söyledi: “Vatanın her bir karış toprağı düşman işgali altındayken, bir ulusu ayağa kaldıran bu zafer, tutsaklıktan özgürlüğe giden yolda verilen en büyük mücadelenin adıdır. Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm

aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100’üncü yıl dönümünü sevinçle birlikte yaşamaya tüm yurttaşlarımızı İçerenköy İdman Yurdu Sahası’na bekliyorum.”