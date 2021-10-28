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Ataşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi törenlerle devam ediyor

Ataşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü kutlamaları, düzenlenen resmi törenlerle devam ediyor.

İSTANBUL 28.10.2021, 15:19
Ataşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi törenlerle devam ediyor

Ataşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıl dönümü kutlamaları, düzenlenen resmi törenlerle devam ediyor.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törende Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Garnizon Komutanı İkmal Albay Volkan Aydın ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Atatürk Anıtı’na çelenk sundular.

Çelenk sunma töreninin ardından Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve yaşamını yitiren şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Resmi törenin ardından siyasi partiler ve STK’lar da Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Bayramı törenine; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cengiz Cem Karakaşlı, Ataşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Kudret Aslan, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi partilerin Ataşehir İlçe Başkanları ve üyeleri, Belediye Birim Müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu üyeleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve Ataşehirli yurttaşlar katıldı.

Coşku devam edecek

28 Ekim Perşembe akşamı ise Cumhuriyet Meydanı bu kez saat 20.00’de başlayacak Niyazi Koyuncu ve Moğollar konserlerine ev sahipliği yapacak. Niyazı Koyuncu en sevilen şarkılarını Ataşehirliler için söyleyecek. Ardından sahne alacak Cahit Berkay, Taner Öngür, Serhat Ersöz, Emrah Karaca ve Kemal Küçükbakkal’dan oluşan Moğollar grubu da Ataşehirlilere unutulmaz bir konser verecek.

29 Ekim Kabul Töreni

Kutlamalar İlçe Kaymakamlığı tarafından Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde 29 Ekim Cuma günü saat 09.45’de tebriklerin kabulü ile devam edecek.

Ardından saat 10.30’da Ataşehir Bulvarı’nda yapılacak geçit töreni ve okulların çeşitli etkinlikleriyle resmi kutlamalar son bulacak.

29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü ve Zeynep Bastık konseri yapılacak

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ataşehir Belediyesi, 29 Ekim akşamı geniş katılımlı bir Fener Alayı ve konser düzenleyecek.

Ataşehirliler ve Cumhuriyet sevdalılarının yoğun ilgi göstereceği Fener Alayı yürüyüşü her zaman olduğu gibi yine Doğu Ataşehir Migros önünde saat 18.30’da başlayacak. Binlerce yurttaş ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle Cumhuriyet Tırı’ndan yükselen coşku dolu şarkılara eşlik ederek Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek. Kutlamalar sevilen pop müzik sanatçısı Zeynep Bastık’ın sahne alacağı konser ile son bulacak.

Program ise şu şekilde,

Resmi geçit töreni: 29 Ekim Cuma Saat: 10.30,Yer: Ataşehir Bulvarı

Fener alayı: Saat: 18.30 Yer: Doğu Ataşehir Migros önü

Zeynep Bastık konseri: Saat: 20.00 Yer: Cumhuriyet Meydanı

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