Ataşehir’de 23 Nisan coşkusu yaşanacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ataşehir’de coşkuyla kutlanacak.

Ataşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu anlamlı gün sayesinde çocuklar kardeşlik, sevgi bağlarını güçlendirerek bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacak.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün 102 yıl önce geleceğimizin güvencesi olan yavrularımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bu güzel günün aydınlık ve huzur dolu yarınların müjdecisi olmasını umut ediyor, tüm çocukları ve ailelerini, 23 Nisan coşkusuyla buluşmak için Ataşehir Cumhuriyet Parkımıza davet ediyorum” dedi.

23 Nisan kutlamaları ve Oğuzhan Koç konseri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gün boyu sürecek etkinliklerle Ataşehir Cumhuriyet Parkı’nda kutlanacak. Program, saat 13.00’de zumba, sihirbaz ve jonglör gösterileriyle başlayacak. Ayrıca çocuklar için animasyon, panayır eğlenceleri ve yarışmalar da düzenlenecek. Ataşehir Belediyesi Çocuk Korosu da bu özel günde çocuklarla bir araya gelerek şarkılar seslendirecek. 23 Nisan kutlamaları saat 17.00’de Türk Pop Müziği’nin sevilen sesi Oğuzhan Koç’un Cumhuriyet Meydanı’nda vereceği konserle devam edecek.

Bulvar216 AVM’de saat 13.00’ten itibaren ücretsiz olarak; 23 Nisan maskesi tasarımı, geri dönüşümden sakı yapımı, çubuktan kitap ayracı yapımı ve anahtarlık yapımı atölyeleri de yer alacak.

“Rozetin Yolculuğu” iki ayrı sahnede

23 Nisan’a özel hazırlanan bir diğer etkinlik ise; Ataşehir Belediyesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu’nun “Rozetin Yolculuğu” isimli dans tiyatrosu. Gösteri ilk olarak, DasDas’ta saat 12.00’de seyircisiyle buluşacak. Rozetin Yolculuğu, 24 Nisan Pazar günü ise ikinci kez saat 17.00’de MSKM’de sahnelenecek.

23 Nisan coşkusu, ertesi günde devam edecek. 24 Nisan Pazar günü Kayışdağı Ormanı’nda “iklim temalı” doğa yürüyüşü gerçekleşecek.

23 Nisan Cumartesi günü Cumhuriyet Parkı’ndaki programa katılmak için saat 12.15’den itibaren, 24 Nisan Pazar günü ise Doğa Yürüyüşü için saat 09.00’da aşağıdaki noktalardan servisler kaldırılacak.

Aşık Veysel Mahallesi - Süleyman Karadağ Halk Kütüphanesi Önü

Küçükbakkalköy Mahallesi - Zübeyde Hanım Eğitim ve Kültürevi Önü

İçerenköy Mahallesi - Neşet Ertaş Kültürevi Önü

Örnek Mahallesi - Mustafa Saffet Kültür Merkezi Önü

Ferhatpaşa Mahallesi - Ferhatpaşa Gençlik Merkezi Önü

Kayışdağı Mahallesi - Kayışdağı Çocuk Merkezi Önü