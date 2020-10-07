Ataşehir Fetih Mahallesi’nden yayılan dayanışma ruhu örnek oluyor

Ataşehir Fetih Mahallesi’nde bir grup insan büyük hayaller kurup ufak adımlarla işe başladılar. Hayalleri herkesin mutlu olduğu, dayanışmanın bir komşuluk hakkı olarak kabul edildiği, sevinçte de tasada da bir araya gelinebilen bir mahalle oluşturmaktı. Bu büyük hayale önce mahallenin muhtarı Abdülkadir Şimşek’i ortak ettiler sonra da Ataşehir Belediyesi’ni. Küçük bir siteden başlayan dayanışma ağı 12 bin kişilik bir mahalleye yayıldı.

Ataşehir’in irili ufaklı sitelerinin yer aldığı Fetih Mahallesi’nde, Esin Sitesi’nin sakinleri ilk olarak kendi aralarında sanatsal ve kültürel faaliyetler yaparak ufak adımlar attılar. Bu faaliyetlerinde başarılı olunca da, kendi içlerindeki dayanışma ve ortak hareket edebilme yeteneklerini mahallelerine taşıdılar. Ardından Fetih Dayanışma Birliği’ni kurarak tıpkı eski günlerdeki gibi bir mahalle dayanışmasının oluşabilmesi için komşularının hayatlarına dokunabilecek projeler hazırladılar. Bu dayanışma projesi için ise önceliği ekonomik olarak desteğe ihtiyacı olan, geçim sıkıntısı yaşayan çocuklu annelere verdiler.

Onların bu yardımsever projelerine Ataşehir Belediyesi de kayıtsız kalmayarak destek sağladı. Böylece “Fazlaysa bırak eksikse al” projesi için muhtarlık binasının hemen yanına prefabrik bir yapı inşa edildi. Hem fazlası olanlar hem de eksiği olanlar için ortak bir buluşma noktası olan bu platform, toplumsal dayanışma modeli için önemli bir örnek olarak dikkat çekiyor. Yardımsever vatandaşlar, mahalleden bir komşusuyla paylaşmak istediği; giyecek, yiyecek, oyuncak, çocuk bezi, mama gibi her şeyi bu noktaya getirebiliyor. Mahalle muhtarlığı yapılan bu yardımları düzenliyor ve ihtiyaç sahipleri buradan kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Onların bu projelerinden ilham alan diğer mahalleler de, kendilerine özgün projeler üretmek için hazırlıklara başladı.

“Yardımlar gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor”

32 yıldır Fetih Mahallesi’nde ikamet eden ve geçen yıl muhtar seçilen Fetih Mahallesi Muhtarı Abdül Kadir Şimşek, koronavirüs pandemisi öncesinde mahallelerinde 100’e yakın ihtiyaç sahibi insan olduğunu ancak pandemi sonrasında bu sayının 230’a kadar yükseldiğini belirtti. İnsanlarda oluşan ‘acaba yaptığımız iyilikler ve bağışlar yerini buluyor mu’ endişesi sebebiyle çok hassas davrandıklarını belirterek, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında sıfır hata olmasına gayret ettiklerini dile getirdi. Yardım sağlarken en öncelikli sıraya mahallerindeki 30-50 yaş arası, eşi vefat etmiş veya eşinden ayrılmış geçimini sağlayamayan 35 anneyi aldıklarını vurgulayan mahalle muhtarı, projeleri için yer ihtiyaçları olduğunda, konuyu Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’ye ulaştırdıklarını ve Başkan İlgezdi’nin hiç tereddüt etmeden gerekli izinleri verdiğini söyledi. Böylece muhtarlığın yanındaki boş alanı bu platform için kullanabildikleri anlatan mahalle muhtarı, projeye destek olan Başkan İlgezdi ve belediye görevlileri ile yardımsever tüm komşularına teşekkür e

“21 metrekarenin simgesel önemi çok daha büyük”

Esin Sitesi’nde yaşayan ve bu yardımlaşma hareketine öncülük eden Fetih Dayanışma Birliği Kurucusu Gülsüm Coşkun, insanın en güçlü tarafının sosyal yönü olduğuna dikkat çekti. Eskiden mahallelerde yaşanılan ve çoğu insan tarafından özlenilen dayanışma kültürünü yeniden yaşatmak istediklerini ve mahalle düzeyinde sivil bir hareket oluşturduklarını ekleyen Gülsüm Coşkun, mahallelerinde bir dayanışma ruhu oluşturma fikrinin geçtiğimiz Aralık ayında oluştuğunu ve korona pandemisi sürecinde yardımlaşma sürecinin arttığını söyledi. Kurdukları küçük bir fon sayesinde günlük geçim sorunu yaşayan annelere acil ihtiyaçlar için yardımlar sağlarken, bir yandan da onların çalışma hakkına destek olabilmek için iş imkânı oluşturmaya çabaladıklarını anlattı.

“Fazlaysa bırak eksikse al’ projesinin, fazlası olan için de, eksiği olan için de ortak bir buluşma zemini olduğunu dile getiren Gülsüm Coşkun, “Sadece 21 metrekare olan bu yapının, boyutsal büyüklüğünden ziyade simgesel önemi çok daha fazla. Toplumsal yaşama modelimizin bir örneği oldu. Bu konuda en büyük destekçimiz olan Ataşehir Belediye Başkanımız sayın Battal İlgezdi, daima projelerimizi dinledi ve bize tüm desteğini verdi. Buranın çok kısa zamanda da inşa edilmesini sağladı. Kendisine ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim” diye konuşmasına ekledi. Bu proje sayesinde mahalle sakinlerinin davranışlarında, yardımlaşma ve paylaşma isteğinin alışkanlık haline geldiğini vurgulayan Coşkun, projenin diğer mahalleler için de rol model olduğunu belirtti.

“Destek sayesinde yeniden hayata bağlandım”

Eşi çalışmadığı için uzun yıllar evin geçimini kendisi sağlayan ve sadece aylık ev kirası için bile bin 200 TL ödediğini söyleyen Aysel Ustabaşı (47), eşinden boşandıktan sonra iki çocuğuyla büyük geçim sıkıntısı yaşadığını ve bu sebeple hayata küstüğünü dile getirdi. Fetih Dayanışma Birliği kurucusu Gülsüm Coşkun ve Muhtar Abdül Kadir Şimşek’le tanıştığında, onlar sayesinde hayata yeniden bağlandığını ifade eden Aysel Ustabaşı, öncelikle bir miktar nakit yardım aldığını bununla ev kirasını ve faturalarını ödediğini anlattı. Ardından da evde yaptığı yiyecekleri satabilmesi için, malzeme alarak destek sağladıklarını ve sattığı ürünlerin gelirinin kendisine kaldığını ekledi. Psikolojik durumu çökmüşken, yardımsever insanlar sayesinde tekrar hayata bağlandığını vurgulayan Ustabaşı, çocuklar için yapılan sosyal faaliyetlerin çocukların psikolojisini düzelttiğini, bu sebeple kendilerinin de mutlu olduğunu dile getirdi.

“Fazlaysa bırak eksikse al’ platformunun açılışında kurdele kesilirken, çocuklardan oluşan koro da şarkı söyledi.