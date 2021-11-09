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Ataşehir Belediyesi’nden tiyatrolara büyük destek

Tiyatro, opera ve bale gösterilerinin pandemi tedbirleri için alınan yasakların dışında tutulmasıyla sanatçılar, sevenleri ile buluşmaya başladı. Ataşehir Belediyesi de salon tahsis ücretlerinde indirime giderek, özel tiyatrolara yeni olanaklar sağladı.

İSTANBUL 09.11.2021, 11:14
Ataşehir Belediyesi’nden tiyatrolara büyük destek

Tiyatro, opera ve bale gösterilerinin pandemi tedbirleri için alınan yasakların dışında tutulmasıyla sanatçılar, sevenleri ile buluşmaya başladı. Ataşehir Belediyesi de salon tahsis ücretlerinde indirime giderek, özel tiyatrolara yeni olanaklar sağladı.

Tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgını pek çok sektörde olduğu gibi kültür sanat dünyasında da büyük hasarlar bıraktı. Yeniden seyircileri ile buluşan özel tiyatrolara Ataşehir Belediyesi’nden büyük bir destek geldi. Alınan kararla, özel tiyatrolara tahsis edilen sahne ücretlerinde indirime gidildi.

Ataşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle alınan karar sonucu; Mustafa Saffet Kültür Merkezi Halit Akçatepe Sahnesi ile Cemal Süreya Etkinlik Merkezi Çok Amaçlı Salonları’nda pandemi süresinde zarar gören ve zor koşullarda sanat üretmeye çalışan özel tiyatroların yararlanması amacıyla salon ücretleri düşürüldü. Böylece hem özel tiyatrolar desteklenmiş, hem de Ataşehirlilerin sanatla daha fazla buluşmaları sağlanmış olacak.

"Sanatın, sanatçının her koşulda desteklenmesi gerekiyor"

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi yaptığı açıklamada, “Özel tiyatroların nefes almasına katkı sağlamak istedik. Sanatçılarımızın ekonomik kaygılardan uzaklaşarak, daha fazla sanat üretebilmelerini desteklemek istiyoruz. Sanata ve sanatçılarımıza olan desteğimizi daima sürdüreceğiz” dedi.

Ataşehirlilerin kültür ve sanat faaliyetlerinden kesintisiz yararlanmasını sağlamak için Ekim 2020’de E-Kültür Merkezini hizmete açtıklarını da hatırlatan İlgezdi, “Pandemi boyunca 500’ün üzerinde sanatçı ve sanat emekçisine destek verdik. ‘Sanat durursa hayat durur’ felsefesinden hareketle tüm etkinliklerimizi dijital ortama taşıdık. Ataşehir Kültür Youtube kanalı, Spotify ve Radyo Ataşehir’de yayınlanan konserler, çocuk tiyatroları, atölyeler, söyleşiler, seminerler ve daha birçok etkinlik videosu 1,5 milyon kez izlendi. Bu sezon ise gerekli tüm tedbirleri alarak, kapılarımızı sanatçılara ve sanatseverle açtık” diye konuştu.

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