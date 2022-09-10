Ataşehir Belediyesinden 118 milyon TL’lik tasarruf

Ataşehir Belediyesi, kendi öz kaynakları ile çöp kamyonlarını ve binek araçlarını satın alarak bir yılda 118 milyon TL’lik tasarruf yapacak.

Ataşehir Belediyesi, kamunun daha sürdürülebilir bir bütçe ile yönetilmesi için kendi kaynaklarıyla 41 adet çöp kamyonu satın aldı. 9 Eylül Cuma günü düzenlenen tanıtım töreniyle bu araçlardan 17’si hizmete başladı, 24 tanesi ise yılsonuna kadar teslim alınacak. Geçtiğimiz yıl satın alınan 139 araç ile yılda 48 milyon TL, bu yıl alınacak çöp kamyonlarından ise yılda 70 milyon TL’lik tasarruf sağlanacak.

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermek üzere alınan 17 çöp kamyonu, Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda sergilendi. Araç tanıtım törenine Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, ATABEL A.Ş Genel Müdürü Mehmet Usta ile belediye personeli katıldı. Başkan İlgezdi, tören sonrasında direksiyon başına geçerek mesai arkadaşlarına kolaylıklar diledi. Başkan İlgezdi, ”Öncelikle Ataşehir’imize hayırlı olsun diyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye’de şartlar ve koşullar çok ağırlaştı ve zorlaştı. Artık belediyeler kendi sorunlarını kendi çözmek zorunda. Kısmet oldu 17 aracımızı aldık. 24 aracı da bu yıl sonunda alıyoruz. Zaten bunların hepsinin ödemelerini yaptık. Nakit ödemelerini yaptık 17 aracın. Kısmet olursa 24 araç daha alıyoruz. Böylece Ataşehir’in çöp sorununu komple çözmüş oluyoruz” dedi.