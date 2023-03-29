Ataşehir Belediyesi Ramazan Ayı’nda da depremzedelerin yanında

Ataşehir Belediyesi’nin deprem bölgelerinde kurduğu Aşevlerinden Ramazan ayı boyunca depremzede vatandaşlara ve bölgedeki görevli kamu personeline iftar yemeği verilecek.

Deprem bölgelerinde yaraların sarılması için çalışmalar gerçekleştiren Ataşehir Belediyesi; dört şehirde yurttaşlara sıcak yemek dağıtımı için Aşevleri kurmuştu. Hatay’ın Antakya, Malatya’nın Arguvan, Adıyaman’ın Merkez ve Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçelerinde 43 gündür kaynayan bu aşevi kazanları Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte depremzedelere sıcak yemek dağıtmaya devam edecek.

Ramazan Ayı’nın ülkemize sağlık, bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi yaptığı açıklamada, “Depremin ilk anından itibaren deprem bölgelerindeyiz. Yardım kampanyalarımız sonrasında hemen aşevlerimizi kurduk. Ramazan Ayı’nda da aşevlerimiz aktif olarak depremzede yurttaşlarımıza hizmet verecek. Tüm depremzedelerimize hayırlı bir Ramazan Ayı geçirmelerini diliyorum” dedi.