Ataşehir Belediyesi Dünya Su Günü’ne dikkat çekti

22 Mart Dünya Su Günü’nde suların daha verimli kullanımına dikkat çekmek için Ataşehir’deki ev ve işyerlerine bilgilendirme ziyareti yapan Ataşehir Belediyesi ekipleri, musluk perlatörü dağıttı.

Muslukların ucuna takılan ve akan suyu havayla karıştırıp ıslanma etkisini artıran perlatörler, daha az su tüketimiyle tasarruf sağlıyor.

Mevcut su kaynaklarının daha iyi korunabilmesi için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki ev ve işyerlerine yüzde 50’ye varan oranlarda verimlilik sağlayan musluk perlatörleri dağıtılmaya başlandı. Ekipler, suların daha verimli kullanılabilmesi için bilgilendirme broşürleri dağıtıp, talep eden ev ve işyerlerine perlatörlerin takılmasında yardım ediyorlar.

Son yüzyıl içerisinde dünya nüfusu 3 kat büyürken su kaynaklarına olan talep 7 kat artış gösterdi. Aynı zamanda temiz su kaynakları kirlenirken, iklim değişikliği nedeniyle yağış dengeleri de bozuluyor. Tarımda yanlış sulama su sarfiyatını arttırıyor ve ormanlar yok oluyor, havadaki nem dengesi bozuluyor.

Buna karşın tüm insanların su tasarrufu konusunda daha bilinçli ve duyarlı davranması bir zorunluk haline geldi. Çünkü sağlıklı bir birey olmak için, her insanın günde yaklaşık 2 litre suya ihtiyacı var.

Günlük hayatta suyu daha verimli kullanmak için; basınçlı musluk kullanarak su tüketimi yarı yarıya düşürebilir, bozuk musluklar tamir edilerek yılda 1 ton su, bulaşıklar makinede yıkanarak yılda 40 ton su tasarrufunda bulunulabilir.

Bunun yanı sıra tüketilen gıda ve kullanılan diğer ürünler için de dolaylı olarak su harcanıyor. Gıda ve diğer ürünlerin üretimi için dolaylı olarak kullanılan suya, sanal su deniliyor. Örneğin 1 pamuklu t-shirt için 2 bin 720 litre, 1 fincan kahve için 140 litre su kullanılıyor. İhtiyacımız olan kadarını tüketerek de su ayak izimizi azaltabiliriz.