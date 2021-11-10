Ataşehir Ata’sını andı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83’üncü yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Ataşehir’de de saygı, sevgi, özlem ve bağlılık duygularıyla anıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma töreni, Ataşehir Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Ataşehir Belediye Başkanlığı’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Saat 9’u 5 geçeyi gösterdiğinde ise çalan sirenlerle iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle birlikte bayraklar yarıya indirildi. Tören sonrası Ataşehirliler anıta karanfiller bırakarak, Atasına saygısını ve minnetini bir kez daha gösterdi.

Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cengiz Cem Karakaşlı, Ataşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Kudret Aslan, belediye başkan yardımcıları, siyasi partilerin Ataşehir İlçe Başkanları ve üyeleri, belediye birim müdürleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu üyeleri, muhtarlar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş törene katıldı.

“Atamızın aziz hatırasını ilelebet Ataşehir’de yaşatacağız”

Anma programına katılanlara teşekkür eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, yalnız Türk tarihinin önemli bir ismi değildir, aynı zamanda çok yönlü ve üstün kişiliği olan bir devlet adamıdır. Bizlere bıraktığı devrimleri, ilkeleri ve aziz hatırasını ilelebet yaşatmaya devam edecek, her ne olursa olsun umutsuz olmadan, onun açtığı yoldan aydınlığa yürüyeceğiz. Bu düşüncelerle, çağdaş Türkiye’nin mimarı olan Atamızı, silah arkadaşları şehitlerimizi, canlarını ülkemiz için feda eden kahramanlarımızı bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.