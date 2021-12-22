“Aşı yardımıyla bu virüsle baş edebiliriz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Turkovac aşısının geliştirilmesinin bizimle birlikte gönül coğrafyamızda ve çok fazla gelişmemiş ülkelerde sürü bağışıklığına bırakılan ve aşı temin edilemediği için sürü bağışıklığına bırakılan, çok ciddi vaka sayıları olan ülkelerde aşının çok büyük önemi olduğuna inanıyorum. Turkovac’ın bizim coğrafyamız dahil, özellikle orta doğu ve Afrika ülkelerinde çok kıymetli sonuçlar elde edecektir” dedi.

Yerli korona virüs aşısı Turkovac acil kullanım onayı aldı. Turkovac’ın seri üretiminin başladığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının gelecek haftadan itibaren yaygın kullanıma alınacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise geliştirilen aşı için “Tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağımız aşımızın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, doktor olarak aşının önemine dikkat çekerek,” Turkovac aşısının kullanım onayı alması gerçekten çok mutluluk verici bir hadise. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Geliştirilen aşı ülkemiz için çok kıymetli, bizim için çok kıymetli. Pandemi döneminde yardımı ve yardımlaşmayı uluslararası alanda ortaya koymuş bir ülkede aşının olmasının, temin edemeyen ülkelere verilmesi açısından da çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla Turkovac aşısının geliştirilmesinin bizimle birlikte gönül coğrafyamızda ve çok fazla gelişmemiş ülkelerde sürü bağışıklığına bırakılan ve aşı temin edilemediği için sürü bağışıklığına bırakılan, çok ciddi vaka sayıları olan ülkelerde aşının çok büyük önemi olduğuna inanıyorum. Turkovac’ın bizim coğrafyamız dahil, özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde çok kıymetli sonuçlar elde edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız buna çok inanarak başlamıştı. Kendilerine şahsım ve Tuzla halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Aşı olmadan pandemiden kurtulmak mümkün değildir”

Aşı olmanın korona virüs salgını için çok kıymetli olduğunu belirten Başkan Yazıcı, ”Pandemi döneminde maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemli olduğunu gördük. Bir virüs ile baş etmenin tek bir yolu vardır. O da virüse karşı antiviral bir ilaç bulabilmektir. Tıp henüz antiviral ilaç ile virüsle başa çıkamadığı için, şu anda en iyi savunma sistemi insan bedenindeki savunma sistemidir. Bunu sağlayacak tek şey ise aşıdır. Aklı ile var olan insanoğlunun, tek akılcı tavrı vardır. Aşı yardımıyla bu virüsle baş edebiliriz. Aşı olmadan bir mücadele yöntemini beklemek hiç akılcı olmayacaktır. Dolayısıyla aşı olmadan pandemiden kurtulmanın mümkün olmadığını belirtmek istiyorum” dedi.