Arnavutköy’de yüzlerce yasa dışı göçmen polisten kaçtı

Arnavutköy’de polis ekipleri, yabancı uyruklu yasa dışı göçmenler bir tıra bindirildiği sırada baskın yaptı. Polisten kaçan yüzlerce göçmenin mahalle aralarına koştuğu görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haraççı Mahallesi’nde yüzlerce yasa dışı göçmenin bir tıra bindirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler gelmeden önce yola çıkan göçmenlerin tıra bindirilişi çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken, polis ekiplerine haber verildiği anlaşılınca söz konusu tır olay yerinden uzaklaştı. Geride kalan yüzlerce Pakistan uyruklu kişi ise mahalle aralarına doğru kaçmaya çalıştı.

Göçmenlerin tıra bindirildiğini fark eden ve polis ekiplerine haber veren Bünyamin Güngör, “Evin içinden 200 veya 300 kişiye yakın insan çıktı, bir kısmını polis yakaladı bir kısmı Arnavutköy’e dağıldılar. Polis ekipleri hala kaçanların peşinde. Biz şüpheleniyorduk, şüphelerimiz doğru çıktı” dedi.