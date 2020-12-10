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Arnavutköy’de yürek ısıtan görüntü

Arnavutköy’de temizlik işçisi yağan yağmurdan sonra ıslanan sokak köpeğini, elindeki fırçası ile temizledi. Temizlik işçisinin davranışı görenlerin yüreklerini ısıttı.

İSTANBUL 10.12.2020, 11:00
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Arnavutköy’de yürek ısıtan görüntü

Arnavutköy’de temizlik işçisi yağan yağmurdan sonra ıslanan sokak köpeğini, elindeki fırçası ile temizledi. Temizlik işçisinin davranışı görenlerin yüreklerini ısıttı.

Arnavutköy Cumhuriyet Meydanında görevli olan Arnavutköy Belediyesi bünyesinde çalışan temizlik işçisi, yağışlı havanın ardından ıslanan sokak köpeğini elindeki fırçayla temizledi. Temizlik işçisinin sokak köpeğini temizlediği anlar meydanda bulunan bir esnaf tarafından görüntülendi. Görüntüleri sosyal medyada izleyenlerin yürekleri ısındı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
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