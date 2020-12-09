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Arnavutköy’de yasadışı kürtaj iddiası

Arnavutköy’de yasadışı olarak kürtaj yapıldığı iddia edilen bir adrese baskın yapıldı. Suriye uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı baskında kürtaj işlemlerinde kullanılan çok sayıda malzemenin yanı sıra görüntüleme cihazları ele geçirildi.

İSTANBUL 09.12.2020, 18:10
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Arnavutköy’de yasadışı kürtaj iddiası

Arnavutköy’de yasadışı olarak kürtaj yapıldığı iddia edilen bir adrese baskın yapıldı. Suriye uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı baskında kürtaj işlemlerinde kullanılan çok sayıda malzemenin yanı sıra görüntüleme cihazları ele geçirildi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Kıymetli Sokak’taki 4 katlı bir binanın çatı katına Suriye uyruklu kadınların giriş çıkış yaptığını fark eden mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, savcılığın talimatıyla çatı katındaki daireye baskın düzenledi. Polis ekipleri daire içinde çok sayıda sağlık malzemesi, görüntüleme cihazları ve kürtaj esnasında kullanılan tıbbi cihazlar ele geçirdi. Evde bulunan Suriye uyruklu karı koca ise gözaltına alındı. Oturum izni bulunmayan H.A. ve M.A.Ş.’nin sınır dışı edileceği öğrenildi.
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