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Arnavutköy’de saat 22.00’dan sonra kapanmayan işletmelere ceza yağdı

ARNAVUTKÖY'DE COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA SAAT 22.00'DAN SONRA KAPANMAYAN İŞLETMELERE CEZA YAĞDI.

İSTANBUL 05.11.2020, 09:41
Arnavutköy’de saat 22.00’dan sonra kapanmayan işletmelere ceza yağdı

Arnavutköy’de Covid-19 tedbirleri kapsamında saat 22.00’dan sonra kapanmayan işletmelere ceza yağdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ardından dün itibari ile lokanta, berber, havuz, internet cafe, sinema ve cafeler saat 22.00’den itibaren kapanması kararı alınmıştı. Ancak Arnavutköy’de yapılan denetimlerde ise saat kuralına uymayan işletmeler, polis ekipleri tarafından belirlenerek ceza yağdı.

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