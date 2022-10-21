Arnavutköy’de polisler KADES uygulamasını anlattı

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşürler dağıtarak vatandaşları bilgilendirdi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), hakkında tanıtımlar yaptı. Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede broşürler dağıtarak vatandaşları şiddete karşı bilinçli olması yönünde bilgilendirdi.