Arnavutköy’de polis denetimlerde kuş uçurtmadı

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin 3 mahallesinde gün boyu denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında araçlar ve yayalar tek tek durdurularak üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro koordinasyonunda ilçede bulunan Yunus Emre, Atatürk ve Anadolu Mahallesi’nde 75 polisin katıldığı denetimler gerçekleştirildi. Mahallelerin kilit noktalarına kurulan uygulama noktalarında araçlar tek tek durduruldu. Durdurulan araçlarda bulunan vatandaşlara GBT işlemi yapılırken, araçlar ise didik didik arandı. Denetimler kapsamında evrakları eksik olan vatandaşlara idari para cezası uygulandı.