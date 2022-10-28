Arnavutköy’de Kışlık Lezzetler Festivali başladı

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan Kışlık Lezzetler Festivali başladı.

Hadımköy Mahallesi’nde bulunan İstasyon Meydanı’nda Kışlık Lezzetler Festivali’nin açılışı gerçekleştirildi. Üç gün sürecek olan festivalde kadınların el emekleri ile yaptıkları turşu, tarhana, ev makarnası, reçel, marmelat gibi ürünlerin yanı sıra, el emeği takılar ve el sanat ürünleri yer alıyor. Açılışta aşık atışmaları, çeşitli müzik dinletileri, çocuklar için boyama etkinlikleri de yapıldı. Stantları dolaşan Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, daha sonra çocuklarla birlikte deneyler yaptı.

“Burada geleneksel lezzetlerimiz var”

Açılışta konuşan Başkan Baltacı, “Kışlık Lezzetler Festivali adı altında hanımlarımızın kışa hazırlık amacıyla yaptıkları ürünleri teşvik etmek ve onun kalıcı olmasını sağlamak amacıyla bir çalışma yaptık. Buraya gönüllü olarak katılan hanımefendilerin ürettikleri yüzyıllardır her evde bulunan lezzetler var. Tarhana, keşkek, marmelat, ev makarnası gibi geleneksel lezzetlerimiz var. Gelecek nesillerin de bundan yararlanması ve ev ekonomisine katkı sağlanması amacıyla yapılan bir çalışma. Böylece hanımlar hem geçmişe daha çok önem verecekler ve satışlarıyla birlikte el emeklerinin karşılığını alacaklar” dedi.