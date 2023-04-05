Arnavutköy’de göl kenarına dökülen madde paniğe neden oldu

Arnavutköy’de Sazlıbosna Gölü kenarına dökülen ve kimyasal olduğu düşünülen madde paniğe neden oldu.

Arnavutköy Hacimaşlı Mahallesi’nde bulunan Sazlıbosna Barajı kenarına kaçak şekilde dökülen ve kimyasal olduğu sanılan madde paniğe yol açtı. Gece saatlerinde dökülen hafriyat göle kadar ulaştı. İstanbul’un önemli içme suyu kaynaklarından olan Sazlıbosna barajı ve etrafında kaçak dökülmeye yönelik denetimler ise maksimum seviyeye çıkartıldı.

Döküm yapılan alan dron ile görüntülendi

Göl ve çevresine dökülen kimyasal ise dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde dökülen maddenin yol kenarından göle kadar ulaştığı görülüyor. Sazlıbosna gölü ve çevresinde hayvancılık yapan Celil Küçükkara, "Biz burada hayvancılık yapıyoruz gece saatlerinde gelip döküp gidiyorlar daha öncede oluyordu ama burası içme suyu bizi de tedirgin ediyorlar. Hayvanlarımızı otlatırken onları da mecbur buraya getiriyoruz. Ne olacak bu şekilde bilmiyorum" İfadelerini kullandı.