Arnavutköy’de ‘Fidan Dikme Şenliği’nde 10 bin fidan dikildi

Arnavutköy’de Orman Haftası kapsamında düzenlenen ‘Fidan Dikme Şenliği’nde 10 bin fidan dikildi.

Arnavutköy Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Fakülteliler Derneği (ORFAMDER) işbirliği ile Orman Haftası kutlamaları kapsamında Arnavutköy’deki Şehitler Ormanı’nda ‘Fidan Dikme Şenliği’ düzenlendi. Şenliğe Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Şahin Güneri, ORFAMDER Genel Başkanı Mehmet Yerli ile pek çok aile ve çocukları katıldı. Şenlik çocuklar için düzenlenen oyunlar ve konserlerle başladı. Ardından Başkan Baltacı fidan dikerek şenliğin açılışını yaptı.

“İhtiyacımız olan çevre faaliyetlerinin ne kadar mühim olduğunu bir kez daha anlatıyoruz”

Etkinlikte konuşan Baltacı, “Arnavutköy’ümüz alan olarak, ilçe olarak İstanbul’un en yeşil ilçelerinden bir tanesi. İstanbul’un en yeşil ilkelerinden biri olan Arnavutköy’ümüz bugün çok önemli bir çevre etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Zaten alanlarımızın neredeyse tamamı bu anlamda çok verimli ve elverişli. Bugün de içinde bulunduğumuz bu alanda yaklaşık 10 bin ağacımızın dikimini gerçekleştiriyoruz. Şehitler Ormanı olarak adlandırdığımız bu etkinliğimizin büyük bir ilgi ve alaka gördüğünü görüyorum. Özellikle gençlerimiz, çocuklarımız bu işe büyük bir merakla sarılmış durumdalar. İnşallah bölgemizdeki diğer rehabilite edilebilecek alanlarda da bu çalışma bir örnek teşkil edecek. Yıl içerisinde zaten bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar devam ediyor ama biz özellikle bu işin toplum tarafından, taban tarafından sahiplenilmesini çok arzu ettik. Sivil toplum örgütlerimizle beraber, ORFAMDER, Orman Bölge Müdürlüğümüz ile bu çalışmayı icra ediyoruz. İhtiyacımız olan çevre faaliyetlerinin ne kadar mühim olduğunu bir kez daha anlatmış oluruz diyorum. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fidan Dikme Şenliği’ne öğrencileriyle katıldıklarını dile getiren Hatice Kaçmaz, “Öğrencilerimi getirdim. Onlar da çok hevesliydi. İlk defa dokunuyorlar ve çok heyecanlılar. Belediyemize bu etkinlikten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Fidan dikeceği için heyecanını dile getiren Yusuf Taha Yarla, “Çok güzel. Fidan dikeceğim bugün. Eğleneceğim. Annem ve babamla geldim. Daha önce de fidan dikmiştim. Fidanı önce koyuyoruz, sonra çapalarla dikiyoruz. En son olarak da suluyoruz. Çok heyecanlıyım” dedi.

Ailesi ile birlikte fidan dikmeye gelen İsa Kaya ise, “ORFAMDER’in uyguladığı bir yöntem bu. Her sene yapıyoruz. Ağaçlık olmayan yerlere fidan dikiyoruz. Tabii ki güzel bir şey. Bizim de bir dikili ağacımız var. Hem çevremiz hem doğamız için hem de dünya için önemli. Ailecek geldik bugün buraya. Çocuklarımızla beraber. Onlara da bunu aşılamak ve mutlu olmaları için geldik” ifadelerini kullandı.