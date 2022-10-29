Arnavutköy’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Arnavutköy’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gün boyu devam eden bir dizi etkinlik ile doyasıya kutlandı. Sabah erken saatlerde başlayan etkinlikler akşam ise Eypio konseri ile devam etti. Arnavutköy’de birçok noktada düzenlenen etkinlikler vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Arnavutköy’de gün boyu bir dizi etkinlik düzenlendi. Çocuk oyun alanlarından spor müsabakalarına kadar düzenlenen etkinlikler ile her yaş grubundan vatandaş Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Düzenlenen etkinlikler ile ilgili konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 99. yılı nedeni ile yapmış olduğumuz bir dizi etkinlik var. Şu anda İstanbul genelinde sporcularımızın minik yıldızlar karate şampiyonası organizasyonu. Yaklaşık 300 sporcumuz burada centilmence yarışıyor. Arnavutköy Belediyesi’nin de 50’nin üzerinde sporcusu yine bu müsabakalarda bulunuyor. Güzel bir etkinlik ve program oldu. Çocuklarımızın gelecekte kendi alanlarında daha iyi noktalara gelebilmesi amacında güzel bir etkinlik oldu. Akşam 29 Ekim konserimiz olacak. Sabah resmi törenleri de dahil ettiğimizde dolu dolu bir Cumhuriyet Bayramı etkinliği gerçekleştirmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

Arnavutköy Belediyesi’nin spor müsabakalarına katılan çocuk sporcu Hilal Kıran, “Ben 2 aydır bu sporu yapıyorum. Hep böyle bir spor yapmak istemiştim. Çok güzel bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.

Fener alayı ile yüzlerce kişi marşlar söyleyip yürüyüş yaptı

Düzenlenen etkinlikler kapsamında yapılan fener alayına sivil toplum kuruluşları, dernekler ve taraftar gruplarının dışında yüzlerce vatandaş katıldı. Vatandaşların marşlar söyleyerek doyasıya kutladığı Cumhuriyet Bayramı etkinliği Cumhuriyet Meydanı’nda okunan İstiklal Marşı’nın ardından son buldu. Düzenlenen fener alayında konuşan Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923’te yani 99 yıl önce bugün Cumhuriyeti ilan ettiğinde halkın iktidarını ve halkın yönetimini bize işaret buyurdu. Biz gün geçtikçe Cumhuriyet ve demokrasimizi geliştirdik. Gelişen ve büyüyen bir ülkenin vatandaşlarıyız. Bu Cumhuriyet öyle bir Cumhuriyettir ki aslında Bitlisli olan Gaziantep nüfusuna kayıtlı bir yetim çocuğu size kaymakam yapar, hizmetkar yapar” dedi.

Binlerce vatandaş Eypio konseri ile coşkulu anlar yaşadı

Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler kapsamında şarkıcı Eypio ise sevilen şarkılarını seslendirdi. Arnavutköy ve civar ilçelerden binlerce vatandaşın katıldığı konser alanında doyasıya eğlenen vatandaşlar söylenen marşlar ile Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.