Arnavutköy’de ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ uygulaması yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ kampanyası çerçevesinde Arnavutköy’de kaymakam vekili, belediye başkanı ve emniyet müdürünün katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

İçişler Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ kampanyası çerçevesinde Arnavutköy’de Kaymakam vekili Dr. M. H. Nail Anlar, Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi denetimlere katılarak emniyet kemeri kullanımı konusunda vatandaşları uyarılarda bulundu. Uygulamaya katılan protokol üyeleri sürücülere broşür maske dağıttı.

Uygulama hakkında sürücülere bilgi veren Kaymakam vekili Dr. M. H. Nail Anlar, “Saat 15:30 itibariyle ‘Bir Hareketine Bakar Hayat’ sloganı ile geniş çaplı bir uygulama başlattık. Buradaki temel düşüncemiz vatandaşlarımızın emniyet kemeri kullanımı konusunda bilinçlenmesi. Emniyet kemeri kullanımı, trafik kazalarında yaralanma riskini yüzde 60 oranında azaltıyor. Bu anlamda emniyet kemerinin hayati önem taşıması hasebiyle vatandaşlarımızı daha fazla bilinçlendirmek için bu programı düzenledik” dedi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da, “Maksadımız önem taşıyan şeylere dikkat çekmekti. Gördük ki bir çok vatandaşımız hamdolsun bu konuda hassas ve bilinçli” diye konuştu.