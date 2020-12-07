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Arnavutköy'de taş ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılan ikinci işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

İSTANBUL 07.12.2020, 10:53 07.12.2020, 12:40
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Arnavutköy'de taş ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
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İstanbul Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle meydana gelen göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Devlet Caddesi'ndeki bir taş ocağında toprak kayması oldu.

Son Dakika: Arnavutköyde taş ocağında göçük İki işçiden acı haber var

Toprak kayması sonucu oluşan göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Son Dakika: Arnavutköyde taş ocağında göçük İki işçiden acı haber var

Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son Dakika: Arnavutköyde taş ocağında göçük İki işçiden acı haber var

Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alınan Nuri D.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi.

#Göçük #iş kazası #işçi #Istanbul
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