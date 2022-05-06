Anneler Günü’ne özel etkinlik

Anneler Günü, özel etkinliklerle kutlanacak. Akasya, Anneler Günü’nü Akasya Asıltürkmen moderatörlüğünde gerçekleşecek “Çevir Kazan” etkinliğiyle kutluyor. Oyuncu Akasya Asıltürkmen’in moderatörlüğünde gerçekleşecek Çevir Kazan etkinliğine katılanlar, önemli markaların Anneler Günü’ne özel hediyelerinden kazanabilecek.

Katılımcılar, AVM’nin etkinlik alanına kurulacak hediye çarkını çevirerek annesine uygun hediyeyi kazanabilecek. “Anneni arayıp onu sevdiğini söyle ve anneler gününü kutla”, “Annenle bir fotoğrafını sosyal medyada paylaş ve anneler gününü kutla” gibi, güne anlam katacak görevlerin yer aldığı kavanozdan bir kart çekerek, görevi tamamlayan katılımcılar, AVM’deki önemli markalarının Anneler Günü’ne özel hazırladığı hediyelerden birini kazanabilecek.

8 Mayıs Pazar günü, 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Anneler Günü etkinliğine katılım için AVM’nin mobil uygulamasının indirilmesi gerektiği belirtildi.