banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
2 Ekim Dünya 'Şiddete Hayır' Günü kutlu olsun!
2 Ekim Dünya 'Şiddete Hayır' Günü kutlu olsun!
İstanbulkart'lar kişiselleştirilecek!
İstanbulkart'lar kişiselleştirilecek!
ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta heyecanı
Divan-ı Ali nedir?
Divan-ı Ali nedir?

Ambalaj atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor

ESENYURT BELEDİYESİ, İLÇENİN BELİRLİ NOKTALARINA YERLEŞTİRDİĞİ GERİ DÖNÜŞÜM KONTEYNERLERİ İLE KAĞIT, CAM, PLASTİK, METAL, AHŞAP GİBİ AMBALAJ ATIKLARINI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRIYOR.

İSTANBUL 02.10.2020, 15:24
2
Ambalaj atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor

Esenyurt Belediyesi, ilçenin belirli noktalarına yerleştirdiği geri dönüşüm konteynerleri ile kağıt, cam, plastik, metal, ahşap gibi ambalaj atıklarını geri dönüşüme kazandırıyor.

Esenyurt Belediyesi, gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak, çevre ve geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, ‘Sıfır Atık’ yönetmeliği kapsamında belirlenen noktalara ambalaj atıkları için geri dönüşüm konteynerleri yerleştirdi. “Mahallemi Seviyorum Geri Dönüşümü Destekliyorum” sloganıyla başlatılan projede, günlük olarak toplanan atıklar, belediyeye ait tesislerde çevreye zarar vermeden geri dönüştürülüyor.

Her atık maddenin çöp olmadığı bilincinde hareket eden Esenyurt Belediyesi, daha temiz bir çevre ve doğal kaynakları korumayı hedefleyen proje kapsamında, cam, plastik, metal, kompozit, kağıt-karton ve ahşap malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyor.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 02 Ekim 2020
İmsak 05:30
Güneş 06:55
Öğle 12:58
İkindi 16:15
Akşam 18:52
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Antalyaspor 3 7
5. Hatayspor 3 7
6. Erzurumspor 3 6
7. Göztepe 3 5
8. Fenerbahçe 3 5
9. Konyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Malatyaspor 3 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Tuzlaspor 3 7
3. Ankara Keçiörengücü 3 7
4. İstanbulspor 3 6
5. Altınordu 3 6
6. Samsunspor 3 5
7. Adanaspor 3 5
8. Altay 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bandırmaspor 3 4
11. Giresunspor 3 4
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Aston Villa 2 6
5. Arsenal 3 6
6. Crystal Palace 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Tottenham 3 4
9. Chelsea 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Levante 3 3
14. Osasuna 3 3
15. Athletic Bilbao 3 3
16. Huesca 4 3
17. Elche 2 3
18. Real Valladolid 4 2
19. Eibar 4 1
20. Deportivo Alaves 4 1