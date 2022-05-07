Alışveriş merkezleri bahar boyunca özel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlıyor

Akmerkez, önemli markaları ve yeni mağazaları, alışveriş noktaları, eğlence alanları, restoran seçenekleri ve etkinliklerle bahar boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Alışveriş merkezi Akmerkez; etkinlikleri, önemli marka ile mağazaları, eğlence alanları ve restoran seçenekleriyle bahar boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Akmerkez, baharda kültürel ve sanatsal etkinlikler de düzenliyor. Aynı zamanda, “Terasta Tarım” projesi ile kentsel tarıma, sürdürülebilirliğe ve kendi gıdasını yetiştirmeye ilgi duyan herkesi doğayla buluşturan alışveriş merkezi, Ek Biç Ye İç iş birliği ile meyve ve sebzelerin nasıl üretilebileceğini öğretiyor.