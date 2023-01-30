Akmerkez, mobil uygulamasını kullanıcılarıyla buluşturdu

Akmerkez, mobil uygulamasını; vale hizmetinden otopark ödemesine, etkinlik hatırlatmalarından ziyaretçilerine özel imkanlara kadar birçok özellik ile uygulama marketleri üzerinden kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Akmerkez, nitelikli ziyaretçi deneyimi ve teknolojiyi bir arada sunduğu yeni mobil uygulamasını misafirleriyle buluşturuyor. Otopark ödemesinden, mağaza bulmaya, AVM içinde vizyona giren filmlerden vale hizmetine kadar birçok özellikle ziyaretçilerinin alışveriş deneyimini dijitalleştiren AVM, hayatı kolaylaştıran kapsamlı mobil uygulamasıyla App Store ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, yenilikçi mobil uygulamasını ilk defa hayata geçiren AVM, yıl boyunca mobil uygulama kullanıcılarına özel yapacağı kampanyalar, kişiye özel indirimler ve fırsatlar ile farklı bir mobil uygulama deneyimi sunuyor. Ayrıca uygulamayı ilk kez indiren ziyaretçiler, tek sefer olmak üzere otopark ücreti de ödemiyor. Kullanıcılar AVM’nin birbirinden keyifli etkinliklerini herkesten önce öğrenip, kolaylıkla takvimlerinden takip edebiliyor. Bunun yanı sıra AVM’nin 2017 yılında hayata geçirdiği ve toprakla iç içe olarak şehrin ortasında bir nefes arası sunan, Terasta Tarım gönüllülük programına başvurular da yine mobil uygulama üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Ziyaretçilerinin alışveriş deneyimlerini her adımda iyileştiren ve AVM içinde geçirdikleri süreyi A’dan Z’ye kolaylaştıran Akmerkez, tekerlekli sandalye, bebek arabası ve evcil hayvan puseti kullanımı gibi hizmetleri de mobil uygulama ile sadece bir tık uzağa getiriyor. Bunun yanında concierge hizmetlerine de Easy Point ile uygulama üzerinden erişilebiliyor.

Uygulamanın otopark özelliği ile misafirler araçlarını park ettikleri yeri fotoğraflayıp, yerini kolaylıkla bulabiliyor. Ayrıca uygulama üzerinden BKM Express’e kayıtlı kartlarıyla otopark ücretlerini zaman kaybetmeden ve sıra beklemeden temassız ödeyebiliyorlar.

AVM’deki tüm mağazaların kat planı üzerinde kategorize edilerek gösterilmesiyle mobil uygulama kullanıcıları gitmek istedikleri mağazanın yol tarifini hızlıca oluşturabiliyor.