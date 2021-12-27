Akif’in şiirlerini karikatürlerle anlattılar

Esenler Belediyesi, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. yılında ‘Mehmet Akif’in Çizgisi-4’ adlı karikatür sergisine ev sahipliği yaptı. Ersoy’un şiirlerindeki insan tiplerinin çizgilerle sunulduğu sergi, bir ay boyunca Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

Esenler Belediyesi, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 85. yıl dönümünde ‘Mehmet Akif’in Çizgisi - 4’ adlı karikatür sergisiyle yad ediyor. Ersoy’un şiirlerindeki insan tiplerinin çizgilerle sunulduğu sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı. 15 sanatçının 25 eserle yer aldığı sergi, bir ay boyunca ziyaret edilebilecek.

“Bu ülkede yaşayan insanların Akif’i anlaması gerekir”

Serginin proje danışmanlığını yürüten ve eserleri sergide yer alan Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Genel Sanat Yönetmeni ve şair Abdülbaki Kömür, “Mehmet Akif Ersoy’un bir sözü var; ‘Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın’ diye ancak bir daha bu ülkede bu millete İstiklâl Marşı yazdıracak olayların yaşanmaması için bu ülkede yaşayan insanların Akif’i iyi anlaması gerekir” diye konuştu.

“Profesyonel kalemlerin buluştuğu sergi büyük bir titizlikle hazırlandı”

‘Mehmet Akif’in Çizgisi-4’ karikatür sergisinde eserleri de bulunan küratör Demirhan Kadıoğlu ise şunları kaydetti:

“Fikir alanında toplum düşüncesine damga vuran insanlar, sanat alanında da geleceğe yön vermeye devam ediyor tıpkı İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy gibi. Nasıl ki Van Gogh’un attığı fırça darbeleri sanat çevrelerinde bugün bile hâlâ tartışılırken, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin ders kitaplarında gür bir seda gibi tekrar tekrar okutulması ve her yeni kuşakta iz bırakması tesadüfi değildir. Şiirleriyle gönüllerde taht kuran M. Akif Ersoy, sanat anlayışına uygun olarak Safahat’ta yeni insan tipleri üzerinde durmuş, günlük hayattan da örnekler vermiş ve bunu şiirlerinde kısım kısım aktarmıştır. Akif’in karakterleri iyi ve kötünün mukayesesi olarak karşımıza çıkar. Şiirlerinde betimlenen karakterler hem memleketi hem istikbali hem de dinini kurtaracak belirginliktedir. Asım karakteri bunlardan biridir. Mehmet Akif’in Çizgisi-4 karma sergimizde biz bu karakterleri sizlere aktarmaya çalıştık. Hem amatör hem de profesyonel kalemlerin buluştuğu serginin çizimleri büyük bir titizlikle hazırlandı ve beğeninize sunuldu.”