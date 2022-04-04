Akbatı’nın Nisan ayı etkinlik programı belli oldu

Alışveriş merkezi Akbatı, Nisan ayı etkinlik programını açıkladı. Programda, çocuklar için ara tatil etkinlikleri ve lezzet meraklılarına özel etkinlikler yer alıyor.

Akbatı, Nisan ayında da etkinliklerine devam ediyor. Çocuklar için ara tatil etkinlikleri ve lezzet meraklılarına özel etkinlikler programda yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre, 9 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek “Ara Tatil Hediye Çarkı” ile sinemadan oyun parkı biletine, lezzetli atıştırmalıklardan oyuncaklara kadar rengarenk sürprizler çocuklarla buluşacak. 16 Nisan Cumartesi günü ise saat 14.00’te zemin kat havuz önünde Primat Atölye’nin “Prens Olmayan Prens” oyunu Alper Baytekin’in anlatıcılığı ile minik tiyatroseverler ile buluşacak. 3 yaş ve üzeri çocuklara uygun olan oyun için mobil uygulama üzerinden katılım kodu alınacağı belirtildi.

Dekorasyondan modaya, özgün tasarımlardan el yapımı lezzetlere kadar birçok seçkin markanın ürünlerinin yer alacağı Artizan Akbatı, bu ay ilk kez düzenleneceği belirtildi. 25 Nisan’da başlayacak etkinlik 30 Nisan’a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında zemin kat havuz önünde ziyaret edilebilecek. Ayrıca; Feriköy Organik Pazar, Nisan ayı boyunca Pazar günleri zemin kat havuz önünde ziyaretçileri bekleyecek.