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Ahmet Yenilmez, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Sultangazililer için canlandırdı

Sultangazi Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy’un 85. vefat yıl dönümünde özel bir tiyatro oyununu sahneye taşıdı. Sevilen sanatçı Ahmet Yenilmez’in İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u etkileyici bir üslupla canlandırdığı ‘Gitme Ey Yolcu’ oyunu, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Sultangazililerle buluştu.

İSTANBUL 28.12.2021, 22:55
Ahmet Yenilmez, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Sultangazililer için canlandırdı

Sultangazi Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy’un 85. vefat yıl dönümünde özel bir tiyatro oyununu sahneye taşıdı. Sevilen sanatçı Ahmet Yenilmez’in İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u etkileyici bir üslupla canlandırdığı ‘Gitme Ey Yolcu’ oyunu, Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Sultangazililerle buluştu.

Sultangazi Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy’un 85. vefat yıldönümünde özel bir etkinliğe imza attı. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında sahnelenen tek kişilik “Gitme Ey Yolcu” tiyatro oyununda, İstiklal Şairimizin seyircileri kendi evinde ağırlayıp onlarla sohbet edişi canlandırıldı. Oyunda Mehmet Akif’i ünlü oyuncu, şair ve yazar Ahmet Yenilmez, canlandırdı. Sanatçının başarılı oyunculuğuyla damga vurduğu oyuna Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun, Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet Akif izleyiciye sesleniyor

Ahmet Yenilmez’in son derece gerçekçi bir üslupla canlandırdığı İstiklal Şairi, genç izleyiciler için adeta sevecen bir baba, minik izleyiciler içinse adeta sevecen bir dede edasıyla içten bir sohbete başladı. Şairin; yaşam öyküsünden başlayarak Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale Cephesine, oğlunun trajik ölümüne, arkadaşlarıyla olan anılarına ve günümüz toplumsal sorunlarına değin uzanan derin, düşündürücü ve duygulandırıcı sohbetini salonu dolduran Sultangazililer ilgiyle dinledi.

Usta sanatçı dakikalarca alkışlandı

Oyunun sona ermesiyle salondaki tüm Sultangazililer, güzel bir oyunculuk sergileyen usta sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı. Daha sonra Tuba Dursun, Ahmet Yenilmez’e çiçek takdim etti. Usta sanatçı Yenilmez, büyük bir vefa örneği göstererek çiçeği salonda bulunan bir şehit yakınına verdi.

Oyun seyircilerden tam not aldı

Oyunu izlemek için Avcılar’dan geldiğini belirten Sedef Tosun, “Çok beğendim ve çok duygulandım. İstiklal Şairimizin o zorlu yaşamı, okula gitmek için çektiği sıkıntılar ve daha birçok detaydan çok etkilendim. Ahmet Yenilmez’in oyunculuğunu da çok beğeniyorum. Bu tiyatro oyununu duyunca çok heyecanlandım ve oyunu izlemek için saatler öncesinden Sultangazi’ye geldim. Sultangazi Belediyesi’ni de zaten takip ediyorum ve yaptıklarını beğeniyorum. Bu güzel tiyatro oyunu için de belediyeye çok teşekkür ederim” dedi.

Oyunun bir başka izleyicisi olan Mert Uzun ise, “Beklediğimden çok daha iyi bir oyun izledim. Çok duygusaldı, salondaki herkes çok duygulandı. Bence herkesin izlemesi gereken bir oyun. Belediyemiz gerçekten güzel etkinlikler düzenliyor. Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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