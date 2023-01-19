Ahmet Ümit “Bir Aşk Masalı” söyleşisiyle CKM’de

Yazar Ahmet Ümit 21 Ocak Cumartesi, saat 14.00’te “Bir Aşk Masalı” söyleşisiyle edebiyatseverlerle bir araya geliyor. Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek söyleşinin ardından yazar kitaplarını okurları için imzalayacak.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)’nde her hafta gerçekleşen söyleşi programının bu haftaki konuğu polisiye romanlarıyla da adından sıkça söz ettiren yazar Ahmet Ümit olacak. Kitapları ağırlıklı olarak polisiye ve tarihi romanlar olan Ahmet Ümit “Bir Aşk Masalı” adlı söyleşide edebiyatseverlerle buluşacak. Yazar, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan “Bir Aşk Masalı” kitabının ışığında okurlarına insanlığın en yüce duygusu olan aşkın doğasını öykü tadında anlatacak ve kadın cinayetlerine değinecek. Kitabında beş prensin sevda uğruna revan oldukları bir yol ve hal macerasını kaleme alan Ahmet Ümit, söyleşisinin ardından Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları’nda kitaplarını okurları için imzalayacak.

Katılımın ücretsiz olduğu “Bir Aşk Masalı” söyleşisi ve imza günü 21 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’te CKM Büyük Salon’da gerçekleşecek.