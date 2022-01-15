banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı
Galatasaray’da Torrent imzayı attı
Galatasaray’da Torrent imzayı attı
Kredilerde yasal takip sayısı arttı
Kredilerde yasal takip sayısı arttı

Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60. yılında anılıyor

Fatih Belediyesi, Türk Edebiyatının büyük ismi, yazar, şair ve edebiyat tarihçisi Ahmet Hamdi Tanpınar’ı vefatının 60. yılında bir dizi etkinle anıyor. 15 ve 16 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte açık oturumlar, sergi, konser ve İstanbul gezisi yer alıyor.

İSTANBUL 15.01.2022, 13:23
Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60. yılında anılıyor

Fatih Belediyesi, Türk Edebiyatının büyük ismi, yazar, şair ve edebiyat tarihçisi Ahmet Hamdi Tanpınar’ı vefatının 60. yılında bir dizi etkinle anıyor. 15 ve 16 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek etkinlikte açık oturumlar, sergi, konser ve İstanbul gezisi yer alıyor.

Huzur, Beş Şehir, Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi Türk Edebiyatının klasikleşmiş eserlerine imza atan Tanpınar 24 Ocak 1962 yılında vefat etmişti. Özgün düşünce dünyasıyla, farklı duruşuyla, makale, roman, hikaye ve şiirleriyle edebiyat tarihinde kalıcı izler bırakan isimlerden olan Ahmet Hamdi Tanpınar vefatının 60. yılında Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Medrese Davutpaşa’da gerçekleşen ilk etkinlikte “Tanpınar ve Toplumsal Kimlik” ve “Tanpınar ve Şehir” başlıklı açık oturum, yazarın hayatından fotoğraflarının yer aldığı bir sergi yer aldı.

Etkinliklerin devamında Fatih Kültür ve Sanat Merkezinde Tanpınar’ın eserlerinde sıkça dile getirdiği Türk müziği eserlerinin yer alacağı bir konser gerçekleşecek. Yaprak Sayar’ın solist olarak yer alacağı konserde Beşir Ayvazoğlu da seslendirilecek eserlerin dünyasındaki yerini anlatacak. Etkinliğin ikinci gününde 16 Ocakta ise Doç. Dr. Turgay Anar rehberliğinde Tanpınar’ın eserlerinde çokça işlediği İstanbul’un değişik noktalarının ziyaret edildiği bir gezi gerçekleşecek.

Medrese Davutpaşa’da açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan: “Bazı yazarlar kendi yazdıklarıyla, vücuda getirdikleri eserlerle, şehirlere kendilerinden bir ruh, zenginlik katarlar. Ahmet Hamdi Tanpınar bu iki tanıma da dahil bir münevverdir. İstanbul’un maddi kültürüyle manevi dinamiklerini derin bir sezgiyle kavramış, zihninde yoğurmuş ve eserlerinde gönüller sultanı İstanbul’u adeta yeniden var etmiştir. Sadece İstanbul’u da değil; Ankara’yı, Erzurum’u, Konya’yı, Bursa’yı. Medeniyetimizin taç şehirlerini, başkentlerini derinlikli bir bakışla, daha da önemlisi içten bir sevgiyle anlatmıştır. Tanpınar’ın karış karış adımladığı sur içinde aynı içten duygularla gezinmek, hepimize çok şey kazandıracaktır” dedi.

“Yayınlar ve etkinlikler yapmaya son derece önem gösteriyoruz”

Başkan Ergün konuşmasının devamında, “Fatih’te, bizi geçmişle gelecek arasında biçimlendiren değerlerin layıkıyla farkına varmanın yolu, bize bu önemli hususları işaret eden Tanpınar gibi, kıymetli yazar ve münevverlerimizi yakından tanımaktan, eserlerini okumaktan geçiyor. Biz de Fatih Belediyesi olarak, İstanbul aşığı yazarlarımızı, entelektüellerimizi, ardında bir iz bırakmış sanatçı, yazar ve şairlerimizi, genç nesillere, tüm İstanbullulara tanıtmak için prestijli yayınlar ve etkinlikler yapmaya son derece önem gösteriyoruz. Bu vesileyle eserlerinde şehirle insan, insanla mekan, mekanla kültür arasındaki münasebeti verimli bir tartışmaya dönüştüren Ahmet Hamdi Tanpınar’ı vefatının 60. yıl dönümü münasebetiyle rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tanpınar’ı iyi okumak kültür ve edebiyatta yolumuz kısaltır”

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğrencilerinden Prof. Dr. Birol Emil, “Tanpınar’ı iyi okumak, üzerinde düşünerek okumak hem kültür ve edebiyat bakımından bizim yolumuzu kısaltır. Aynı zamanda Türk milletinin tarihinden gelen bütün kültür değerlerinin ne olduğunu anlar. Türkçe’nin Tanpınar gibi büyük sanatkarlar elinde ne kadar güzel ve mükemmel dil haline geldiğini görür, kültür bakımından bir takım basmakalıp bir takım fikirlerin dışında gerçek bir entelektüelin bir aydının ne olması lazım geldiğini öğretir” dedi.

“Eserlerini okumak bizi aydın yapacaktır”

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın sanatın bir çok dalına hakim olduğunu söyleyen Emil, “Türkiye ve Avrupa’nın tüm güzel sanatları, musikiden mimariye, heykeltıraşlığa, resme kadar Tanpınar biliyordu. Sadece Tanpınar’ın eserlerini okumak hem bizi aydın yapacaktır. Aynı zamanda Avrupa’yı fikir, sanat ve edebiyat bakımından tanımanın dışında Türk milletinin hakiki değerlerinin ne olduğuna götürecektir. Tanpınar, son çağın ya da 200 yıla yaklaşan Türk Edebiyatı’nın en kültürlü şahsiyeti olduğu gibi, en büyük üslupçusudur. Tanpınar’dan önce bu mevki Halit Ziya Uşaklıgil’e aittir. Tanpınar’dan sonra Halit Ziya bu mevkiini kaybetmiştir” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 21 34
5. Fenerbahçe 20 32
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Gaziantep FK 21 31
9. Sivasspor 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 21 28
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulübü 20 23
14. Menemen Belediyespor 20 23
15. Keçiörengücü 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Denizlispor 20 20
18. Bursaspor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Brighton 20 28
9. Wolverhampton Wanderers 19 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 20 24
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11