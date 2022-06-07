Afyonlular, Boğaz’da vapur turunda bir araya geldi

Son aylarda yaptığı organizasyonlar ve başarılı çalışmalarıyla öne çıkan İstanbul AFSİAD, düzenlediği vapur turunda Afyonlu iş adamlarını ve öğrencileri bir araya getirdi.

İstanbul Afyonkarahisarlılar Sanayici ve İşadamları Derneği (AFSİAD), İstanbul’da okuyan 350 Afyonlu üniversite öğrencisiyle birlikte 150’nin üzerinde Afyonlu sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticilerini, işadamları ve bürokratları vapurla Boğaz turunda bir araya getirdi. Programa protokol olarak da yoğun bir katılım oldu. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Afyon Eğitim Vakfı Başkanı Hüsnü Serteser, Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak, Afyon MADEF Federasyon Başkanı Ömür Gülseven, İstanbul AFSİAD Kurucu ve Onursal Başkanları, işadamları, dernek başkanları ve davetliler katıldı.

"Gençlik kolları üye sayımız 300’e ulaştı"

Açılış konuşmasını yapan İstanbul AFSİAD Gençlik Kolları Başkanı Salih Özgür Seçen, "İstanbul’daki Afyonlu üniversite öğrencileri olarak bizlere desteklerini esirgemeyen, varlıklarını hissettirerek maddi ve manevi güç veren İstanbul AFSİAD başkanımız Hüseyin Çelik beye ve yönetimine teşekkür ediyoruz, bugün itibariyle İstanbul AFSİAD Gençlik Kolları üye sayımız 300’e ulaştı" dedi.

’’Gücümüz yettiğince gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz’’

İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik’te, Afyonkarahisar’ın üretim ve istihdamına destek parolasıyla yola çıktıklarını, proje bazında çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Sosyal faaliyetlere de büyük önem verdiklerini belirten Çelik, ’’En büyük hazinemiz geleceğimizin teminatı gençlerimiz" dedi. Çelik, göreve geldikleri 5 ay gibi kısa sürede üniversite öğrencileri için ikinci organizasyonu düzenlediklerini ve İstanbul AFSİAD Gençlik Kolları’nı kurduklarını söyledi. ’’Gücümüz yettiğince gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz’’ diyen Çelik, davetlerine icabet eden Başkan Zeybek ve konuklara teşekkür etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İstanbul AFSİAD’ın davetine icabet ederek Afyonlu üniversite öğrencilerle bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, Afyon’da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gastronomi, Sportif faaliyetler kültür ve turizm konusunda birçok başarılı projeye imza attıklarını belirten Başkan Zeybek, ’’Afyonkarahisar’a ve Afyonkarahisarlılara hizmet aşkıyla bağımız var’’ dedi.

Komedyen Doğu Demirkol’un da katılımcılara ve üniversiteli gençlere kahkaha dolu anlar yaşattığı programın sonunda üniversiteli gençlere Başkan Hüseyin Çelik hediye giyim çekleri dağıttı.

Afyon protokolü ile bir araya gelen, vapur turuyla da sınav streslerini bir nebze de olsa atan Afyonlu üniversite öğrencileri, hediye çekleri ve güzel organizasyon için İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik ve yönetimine teşekkür etti.