Afrikalı Dj Blackk Beat Esenyurt’ta sahne aldı

Esenyurt’ta Kardeş Kültürler Festivali’nin 4’üncü gününde düzenlenen Uluslararası Kültürler Gecesi’nde Afrikalı DJ Blackk Beat sahne aldı. Vatandaşların coşkulu anlar yaşadığı gecede konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bu dünya hepimize yeter. Yeter ki kurallara uyalım, birbirimize saygı duyalım. Birbirimizi olduğu gibi kabul edelim” dedi.

Esenyurt’ta Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanların katıldığı Kardeş Kültürler Festivali devam ediyor. Esenyurt’un farklı renklere, kültürlere, yerel lezzetlere ve unutulmaya yüz tutmuş zanaatlara ev sahipliği yaptığı festivalde, vatandaşlar birbirinden renkli stantların yanı sıra her yörenin sanatçılarıyla da buluşuyor. Esenyurt’ta yaşayan vatandaşların yanı sıra Afrika’dan ilçeye gelen misafirler için de Uluslararası Kültürler Gecesi düzenlendi. Gecede sahne alan Nijeryalı DJ Blackk Beat ve ekibi herkese eğlenceli dakikalar yaşattı. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinliğe katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kurulan stantları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, birlikte halay çekti.

“Esenyurt’un her yerinden ayrı bir güzel ses yükseliyor”

Esenyurt’ta her gün başka bir güzelliğin yaşandığını ifade eden Başkan Bozkurt, “Çok güzelsiniz. Esenyurt’un her yerinden ayrı bir güzel ses yükseliyor. Bu da bizim güzellik derecemizi gittikçe artırıyor. Her gün başka bir güzellik yaşıyoruz. Festival başladığından beri herkes çok mutlu. Herkesin yüzü gülüyor. Ben sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Esenyurtluyuz” diye konuştu.

“Kardeşliğin buluştuğu bir yer”

Kurulan yöresel stantları çok beğendiğini söyleyen Meral Kırbacı, “Ülkemizin her yeri çok güzel. Bu festivali de çok güzel buldum. Sivas’ımın turşusunu aldım, Kars’ımın ketesini aldım. Her şey çok harika. Bir nebze de olsa özlem gideriyoruz” derken, Mehmet Salih ise, “Gerçekten çok güzel. Gurur verici bir ortam. Kardeşliğin buluştuğu bir yer. Ayrımcılık olmadan bütün illerin bir arada olması çok güzel bir şey. Mardinliyim. Mardin standını görünce çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

“Böyle güzellikleri burada arıyoruz”

Festivalin uzun süre devam etmesi gerektiğini belirten Arzu Ulu şunları söyledi:

“Esenyurt için gerekli olan bir şey. Böyle güzellikleri burada arıyoruz. Festivalin daha uzun olmasını isterdim. Yemek ve içmek için doğal şeyler getirilmiş. Esenyurt’ta böyle şeylerin her zaman olmasını talep ediyoruz. Tokatlıyım. Standını görünce gurur duydum. Her zaman gidip alamıyoruz. Ayağımıza gelmesi çok güzel oldu.”

Kardeş Kültürler Festivali’nde bugün düzenlenecek "Ege ve Akdeniz Gecesi"nde saat 20.00’de bölgenin tanıtım filmi gösterimi ve halk oyunları gösterisi sunulacak,

saat 20.30’de ise Tolga Çandar konser verecek.