Afetler karşısında dirençli Kadıköy

Kadıköy Belediyesi’nin iki yıl önceki İzmir depreminin ardından yaptığı çağrıyla hayata geçirdiği Kadıköy Afet Gönüllüleri projesinin eğitimleri hız kesmeden devam ediyor. BAK Kadıköy öncülüğünde yürütülen proje ile ilçenin 21 mahallesinde muhtemel afetlere hızlı müdahale edebilecek bilinçli mahalleli oluşturmak ve Kadıköy’ün afetlere karşı dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma takımı (BAK Kadıköy), Kadıköy’de afetlerde görev yapacak bir gönüllü ordusu örgütlemek üzere ‘BAK’san Yaşatırsın’ sloganıyla 2 yıl önce bir çağrıyla Kadıköy Afet Gönüllüleri projesini hayata geçirdi. Proje çerçevesinde verilen eğitimlerin sonunda ilçenin 21 mahallesindeki gönüllüler mahallelerini iyi tanıyacak, riskleri bilecek ve afet sonrasında hızlı müdahale edebilecek yeterliliğe erişmiş olacak. Gönüllüler proje çerçevesinde bilinçlendirme eğitimlerinin yanında ilk yardım, temel yapı bilgileri ve hafif arama kurtarma eğitimleri de alıyor. Eğitimler AFAD ‘Orta Seviye Arama Kurtarma’ akreditasyonu sahibi BAK Kadıköy’ün uzman ekipleri tarafından veriliyor.

Temel enkaz eğitimleri başladı

Bugüne kadar 200’e yakın gönüllü başvurusu alan proje pandemiye rağmen eğitimlerine ara vermeden devam etti. Online ve yüz yüze eğitimlerin sonunda 48 kişi Hafif Arama 1 ve 2 eğitimlerini tamamladı ve 3’üncü seviye olan temel enkaz eğitimine başladı. Bu eğitimlerde gönüllüler enkazı tanıma, enkaza yaklaşma, enkazda emniyet güvenlik tedbirlerini alma, sinyalizasyonlar, arama - kurtarma, kütle kaldırma gibi birçok profesyonel arama kurtarma ekibinin yaptığı müdahaleleri öğreniyor. Kadıköy Belediyesi’nin BAK Kadıköy ekibi bu eğitimleri, kendi enkaz eğitim alanında veriyor. Afet gönüllüleri avukatlardan mühendislere, ev hanımlarından ralli pilotlarına kadar birçok meslek grubuna sahip üyelerden oluşuyor.

Afet Eğitim Parkı’nda eğitimler devam ediyor

Kadıköy Belediyesi’nin Kozyatağı Mahallesi’nde bulunan Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda da Ekim ayı itibariyle eğitimler başladı. Eğitimlere mahalle gönüllülerinin yanı sıra okullardan öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve her yaştan yetişkin gruplar halinde katılım sağlıyor. Eğitim çalışmalarının uygulamalı olarak da yapıldığı parkta, ‘Deprem Deneyim Odası’, ‘5 Boyutlu Sinema’, ‘Interaktif Portatif Yangın Simülasyonu’ ile gerçekleşebilecek afetler durumunda davranış ve müdahale biçimleri öğretiliyor; atölye çalışmaları ile gerçekleşebilecek afetlerin öncesinde alınması gereken önlemler, afet anında nasıl davranılacağı, sonrasında nasıl çalışmalar yürütüleceği konusunda eğitimler veriliyor. Parkta grup ziyaretlerine açık oyun alanları da yer alıyor. Eğitimlerden bugüne kadar 80 bini aşkın kişi yararlandı.

Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü himayesinde, belediye çalışanlarından oluşan BAK Kadıköy’ün eğitimli ve uzman ekibi 26 Mart 2022 tarihinde AFAD tarafından gerçekleştirilen ‘Orta Seviye Arama Kurtarma Akreditasyon Sınavı’na girmiş ve sınavı başarıyla geçerek akreditasyon belgesini almıştı. Edinilen bilgiye göre, BAK Kadıköy bu belgeyle olabilecek bir afete AFAD ile birlikte müdahale etme yetkisi alan ilk kamu kurumu olmuştu. Ekibin arama kurtarma köpeği Lena da geçtiğimiz ay AFAD tarafından düzenlenen ‘Köpekli Arama Timleri Görev Yeterlilik Sınavı’nı başarıyla geçerek sertifikasını aldı ve artık ekibin arama kurtarma çalışmalarında görev alacak.

Kadıköy Afet Gönüllüsü olmak için Kadıköy’de ikamet etmek ve Kadıköy Belediyesi’nin afet.kadikoy.bel.tr web sayfasında yer alan formu doldurmak yeterli.