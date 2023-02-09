Afet bölgesine kamyonlarla yardım gönderiliyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremler sonrası afet bölgesi ilan edilen 10 ile yardımlar sürüyor. Merkezi hükümetin ve belediyelerin yanı sıra vatandaşlar da yardım malzemelerini kamyonlarla afet bölgesine gönderiyor.

Önce Kahramanmaraş’ın Pazarcık, ardından Elbistan ilçesinde meydana gelen depremler sonucunda 10 il afet bölgesi ilan edildi. Merkezi hükümet ve belediyelerin yanı sıra bazı vatandaşlar da yardımları kendi imkanları ile afet bölgesine gönderiyor. İş adamları Teoman Mutlu ve Serkan Mutlu, kamyonlar dolusu battaniye ve bebek bezini memleketleri Malatya’ya gönderdi.