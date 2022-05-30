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AEV’de başkan değişmedi

Afyon Eğitim Vakfı’nda mevcut başkan Hüsnü Serteser yeniden seçildi. İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik de AEV yönetimine seçildi.

İSTANBUL 30.05.2022, 16:26
AEV’de başkan değişmedi

Afyon Eğitim Vakfı’nda mevcut başkan Hüsnü Serteser yeniden seçildi. İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik de AEV yönetimine seçildi.

Afyon Eğitim Vakfı’nın 34. Olağan Genel Kurulu, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Hüsnü Serteser, üst üste üçüncü kez AEV yönetim kurulu başkanı seçildi. Serteser ile birlikte İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban da üst üste üçüncü kez AEV ikinci başkanı olarak seçildi. Ayrıca İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik de AEV yönetimine seçildi.

AEV’de yönetim ve denetim kurulu; Hüsnü Serteser, Burhanettin Çoban, A. Salim Pancar, Adnan Demirel, Metin İplikçioğlu, Yavuz Kocaşaban, Hüseyin Çelik’ten oluştu.

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