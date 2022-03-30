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Adidas Genel Müdürlüğü önünde işten çıkartılan çalışanlar için eylem

Türk-İş ve TEKSİF Sendikası, Konya Beyşehir’deki Adidas fabrikasında işten çıkarılan çalışanlar için eylem yaptı. Sendika üyeleri, dünyaca ünlü giyim firması Adidas’a seslenerek, “Arkadaşlarımız iş başı yapmazsa eylemlerimiz büyüyecek” dedi.

İSTANBUL 30.03.2022, 15:09 30.03.2022, 16:33
Adidas Genel Müdürlüğü önünde işten çıkartılan çalışanlar için eylem

Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ve TEKSİF (Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayii İşçileri Sendikası) üyeleri, Konya Beyşehir’de bulunan ve dünyaca ünlü giyim firması Adidas için üretim yapan Akkanat Holding’in sendikaya üye olmak isteyen 9 çalışanı işten çıkarması üzerine eylem yaptı. Mecidiyeköy’de bulunan Adidas Genel Müdürlük binası önünde saat 11.30’da gerçekleştirilen eyleme Türk-İş Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, TEKSİF Genel Başkan Danışmanı Bayram Erdoğan ve birçok sendika üyesi işçi katıldı. Eyleme katılan sendika üyeleri sloganlar atarak kovulan işçilere destek verdi.

“Sendikamıza kayıt olan 9 arkadaşımız işten atıldı”

İşten çıkartılanlar için, sendika üyeleri ile birlikte Adidas Genel Müdürlüğü binası önüne gelen TEKSİF Genel Başkan Danışmanı Bayram Erdoğan, “Konya Beyşehir’de kurulu, Arık Bey, Arık Tekstil, Beybo işçisinin talebi üzerine 10 Ocak’ta Beyşehir’e gittik. Arkadaşlarımız sendikamıza üye olmaya başladı. Ancak arkadaşlarımız sendikamıza üye olmaya başlarken birden fırtına ve kıyamet koptu. Meğer orada Adidas ile Akkanat işvereni öyle bir düzen kurmuş ki. Kendi ülkesinde üretim yapmayan Adidas’a ve onun temsilcisi Rana Hanım’a, Enes Bey’e sesleniyorum. Almanya’da üretim yapmayan Adidas, neden Beyşehir’i seçti? Oradaki şartlar çok ağır. 20 yıllık işçi de asgari ücrete, 1 aylık işçi de asgari ücrete çalışıyor. Adidas’ın insan haklarına ne kadar saygılı olduğu buradan belli. Ya da Akkanat Holding’in insan haklarına ve emeğe saygılı olduğu da buradan belli. Buradaki haksızlıklardan dolayı işçiler sendikamıza kayıt olunca 9 arkadaşımız işten atıldı. Bugün buradaki Adidas’ın önünde bulunmamızın ana sebebi 9 arkadaşımızın iş başı yapması. Eğer bu 9 arkadaşımız iş başı yapmazsa eylemlerimiz büyüyecek. Adidas’ın merkezlerinin önünde eylemlerimizi yürüteceğiz. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla yılmak yok, yorulmak yok ve başaracağız” dedi.

“Hakkımız neyse onu almayız istiyoruz”

Eyleme katılan Türk-İş Bölge Temsilcisi Adnan Uyar ise “Türk-İş’e bağlı tekstil firmamızın Beyşehir’deki örgütlenmesi bu örgütlenmenin de tabi yüklenici firması Adidas. Adidas’a üretiyorlar ve oradaki firma sahiplerinin anayasal hakkını kullanan arkadaşlara ne kadar katı ve sert oldukları ortada. Tabii biz bu markanın burada dillenmesini istemiyoruz. Ama eğer siz çalışana, emeğe, emekçinin hakkına saygı duymazsanız biz de anayasal hakkımızı kullanırız, tepki gösteririz. Adidas bir dünya markası olduğunu iddia ediyor ve biz de biliyoruz. Buna dur demesi gerekiyor. Bu ürünlerin tamamı onlara üretiliyor ve onlar buradan çok büyük paralar kazanıyor. Biz Türk-İş olarak onların sermayelerine ortak olmak istemiyoruz. Onların yaşantılarının aynısını yaşamak da istemiyoruz. Biz sadece bir insanın insanca yaşayabileceği ücretleri almak istiyoruz. Hakkımız olanı, hakkımız neyse onu almayı, alın terimizin hakkını istiyoruz” diye konuştu.

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