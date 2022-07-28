Adalar’ın efsane sporcuları anılacak

Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis’in anısına 2012’de yılında Adalar’da başlayan organizasyon, bu yıl Lefter ile birlikte Adalar’ın efsanevi tüm sporcularını; başta Adaların su sporları kulüpleri bünyesinde yer alan yüzme, sutopu ve yelken branşları olmak üzere, futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, boks, atletizm, binicilik, kayak gibi çeşitli spor dallarında başarılı olmuş, adını milli takımlara yazdırmış sporcularını içerecek şekilde genişledi.

Adalar’ın sosyal ve kültürel olarak kaynaşmasına, birlik ve beraberliğinin güçlenmesine katkı sağlayacak etkinlikler dizisi içinde, iki ayrı sergi, konser, dünün ve bugünün sporcularının birlikte yürüyecekleri korte, Lefter’in anısını yeniden yaşatacak dört takımlı futbol turnuvası ve konser gibi aktiviteler yer alıyor. Etkinlikler yarın aşlayacak ve pazar günü sona erecek.