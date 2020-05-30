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Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor

Adalar Kaymakamlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında 26 Nisan saat 00.00 itibarıyla başlayan ilçeye giriş ve çıkışların kısıtlanma kararının, 31 Mayıs'ta saat 00.00'da sona ereceğini duyurdu.

Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor

Adalar Kaymakamlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında 26 Nisan saat 00.00 itibarıyla başlayan ilçeye giriş ve çıkışların kısıtlanma kararının, 31 Mayıs'ta saat 00.00'da sona ereceğini duyurdu.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:07
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Adalar'a giriş-çıkış kısıtlaması sona eriyor

Adalar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Korona virüs ile mücadele kapsamında Adalar İlçe Hıfzısıhha Kurulunun 22 Nisan 2020 tarih ve 2020/05 sayılı kararı ile ilçeye yapılan tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan saat 00.00 ile 31 Mayıs saat 00.00 arasındaki süre için belirli istisnalar hariç geçici olarak durdurulmasına karar verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda; Adalar'a giriş ve çıkışın geçici olarak sınırlanmasına, ilçedeki otel, motel kamp, kulüp, sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin bu süre zarfında faaliyette bulunmamasına, ilçe sınırları içerisinde özel tekneyle seyir yapılmasının yasaklanmasına, Adalar kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma uygulamalarına ilişkin tedbirler 31 Mayıs saat 00.00 itibarıyla sona erecektir." 

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